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Embajador Ronald Johnson busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad con México

El Canciller Roberto Velasco afirmó que sostuvo una conversación con el secretario de Estado de EE.UU. en la que tocaron temas medulares, como seguridad y migración.

Por Redacción Por Esto!

9 de jun de 2026

1 min

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. / Foto: Especial

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su deseo de que la relación bilateral entre su país y México se fortalezca, así como la cooperación en materia de seguridad, que ha dado resultados importantes.

Estas declaraciones, que publicó el Embajador Johnson a través de sus redes sociales, se dan previo a la reunión bilateral que se realizará el próximo viernes 12 de junio representantes de ambos gobiernos.

“Espero fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa con nuestras contrapartes mexicanas”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

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“La reunión del viernes refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump y de la presidenta @Claudiashein de generar resultados concretos para nuestros pueblos y seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas”, escribió el Embajador en su perfil de X.

Por otra parte, el Canciller Roberto Velasco afirmó que sostuvo una conversación con el secretario de Estado de EE.UU. en la que tocaron temas medulares como la cooperación en materia de seguridad, migración y revisión del Tratado.

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