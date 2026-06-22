Síguenos

Última hora

Yucatán

En Yucatán, seis de cada diez hijos de madres mayahablantes ya no utilizan la lengua en su vida

México

Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 22 al 27 de junio? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 22 al 27 de junio de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 22 al 27 de junio de 2026:

Lunes 22 de junio:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 23 de junio:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 24 de junio:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
El reemplacamiento 2026 en Yucatán vence el 30 de junio

Noticia Destacada

¿No hiciste el reemplacamiento 2026? Esta es la fecha en que podrían llevar tu auto al corralón en Yucatán

Jueves 25 de junio:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 26 de junio:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 27 de junio:

En el 4to. sábado de junio en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en par, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO

Te puede interesar