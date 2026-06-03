¿Habrá otra prórroga para el reemplacamiento 2026 en Yucatán?

A un mes de que concluya la prórroga otorgada por el Gobierno del Estado para el proceso de reemplacamiento 2026 en Yucatán, miles de propietarios de vehículos todavía no realizan el trámite, por lo que podrían enfrentar multas y otras sanciones a partir del próximo 1 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta el pasado 27 de mayo el programa registraba un avance superior al 65% de las unidades activas con placas correspondientes al periodo 2020-2024.

Aunque la dependencia no detalló cuántos vehículos faltan por regularizar, debido a que esa información corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), se estima que alrededor de un tercio del padrón vehicular aún no completa el canje de placas.

¿Habrá una nueva prórroga para el reemplacamiento en Yucatán?

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha anunciado una nueva ampliación del plazo para realizar el reemplacamiento 2026 en Yucatán.

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La fecha límite actual es el próximo 30 de junio y todo apunta a que será definitiva, ya que las autoridades no han informado sobre otra extensión extraordinaria.

Cabe recordar que originalmente el trámite debía concluir el 31 de diciembre del año pasado; sin embargo, debido a la alta demanda y a que muchos contribuyentes no lograron completar el proceso, se autorizó una prórroga de seis meses.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento antes del 30 de junio?

La SSP advirtió que a partir del 1 de julio los vehículos que circulen con placas no vigentes podrán ser sancionados conforme al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Entre las posibles sanciones se encuentran:

Multas administrativas

Amonestaciones

Retención del vehículo en determinados casos

La corporación señaló que mantener las placas actualizadas no solo representa el cumplimiento de una obligación administrativa, sino que también ayuda a fortalecer la seguridad pública y la certeza jurídica sobre la propiedad de las unidades.

“El reemplacamiento es esencial para el control vehicular y la seguridad de todos los que transitan por nuestras calles”, indicó la SSP.

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¿Dónde realizar el reemplacamiento en Yucatán?

Las autoridades recordaron que parte del trámite puede hacerse en línea, aunque también existen módulos presenciales en distintos puntos del estado.

Módulos en Mérida

Centro de Servicios Yucatán

Centro de Convenciones Siglo XXI

City Center

Ciudad Caucel

Unidad Deportiva Kukulcán

Dirección de Transporte

Módulos en el interior del estado

Valladolid

Progreso

Tizimín

Tekax

Izamal

La SSP exhortó a los ciudadanos a no esperar hasta los últimos días de junio, ya que conforme se acerca la fecha límite aumenta la demanda de citas y las filas en los módulos de atención.