¿No hiciste el reemplacamiento 2026? Esta es la fecha en que podrían llevar tu auto al corralón en Yucatán

Las multas por no cumplir con el reemplacamiento 2026 en Yucatán comenzarán a aplicarse después de que termine el periodo establecido por las autoridades estatales para realizar el trámite, por lo que los conductores con placas vencidas podrían enfrentar sanciones.

El plazo para realizar el cambio de placas en Yucatán concluye el próximo 30 de junio de 2026, de acuerdo con el calendario anunciado por el Gobierno estatal. A partir del vencimiento de esta fecha, se prevé que inicien los operativos de vigilancia para detectar vehículos que circulen sin la documentación actualizada.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Gabriel Sánchez Álvarez, informó que actualmente alrededor de 175 mil vehículos todavía no cuentan con sus nuevas placas, por lo que hizo un llamado a los propietarios a completar el trámite antes del cierre del periodo.

Aunque el funcionario señaló que la intención de las autoridades no es aplicar sanciones, advirtió que una vez finalizado el plazo se implementarán acciones conforme a la ley para quienes continúen circulando con placas vencidas.

¿Cuándo empiezan las multas por no reemplacar en Yucatán?

Las multas por no realizar el reemplacamiento 2026 en Yucatán podrían aplicarse a partir del 1 de julio de 2026, una vez concluido el plazo para actualizar las placas vehiculares.

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A partir de esa fecha, los vehículos que circulen con placas vencidas podrían ser detenidos durante los operativos que realicen las autoridades estatales.

Cabe señalar que también se contempla un periodo adicional de regularización, pues el Gobierno de Yucatán informó que el proceso concluirá oficialmente el 31 de julio, aunque los automovilistas que no hayan cumplido podrían quedar expuestos a sanciones durante ese lapso.

¿Cuál es la multa por no hacer el reemplacamiento en Yucatán?

El artículo 81 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado establece sanciones para quienes circulen con placas vencidas. La sanción contempla:

Multa de 9 a 12 Unidades de Medida y Actualización (UMA) .

. Posible retención del vehículo y traslado al corralón hasta regularizar la situación.

Con el valor vigente de la UMA de 113.14 pesos, la multa por no realizar el reemplacamiento en Yucatán podría ir de:

1,018.26 pesos como monto mínimo.

como monto mínimo. 1,357.68 pesos como monto máximo.

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Además de la multa económica, los propietarios podrían enfrentar gastos adicionales en caso de que su vehículo sea asegurado y enviado al depósito vehicular.

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Las autoridades estatales exhortaron a los conductores a no esperar hasta los últimos días del plazo, debido a que todavía existe un número importante de vehículos pendientes de actualización.

El llamado es realizar el trámite antes del vencimiento para evitar sanciones y garantizar que los automóviles puedan circular con sus placas vigentes en Yucatán.