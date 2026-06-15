Profeco refuerza vigilancia por Mundial 2026 y reporta precios de gasolina, diésel y canasta básica

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó sus acciones de vigilancia y asesoría durante el Mundial de Futbol 2026, informó Iván Escalante Ruiz, titular del organismo, durante la sección “Quién es quién en los precios”, presentada en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario detalló que Profeco mantiene presencia en estadios, aeropuertos, Fan Fest y puntos turísticos para orientar a consumidores, atender quejas y vigilar que se respeten sus derechos durante la temporada mundialista.

El informe también incluyó los precios promedio del diésel, la gasolina regular, la canasta básica y productos de alto consumo como el jitomate.

¿Qué acciones realiza Profeco durante el Mundial 2026?

Iván Escalante informó que Profeco mantiene vigilancia y asesoría en los tres estadios sede del Mundial 2026 en México, cuatro aeropuertos internacionales y Fan Fest.

Además, el organismo desplegó brigadas itinerantes en 143 puntos de alto consumo en todo el país. El objetivo es orientar a turistas, aficionados y consumidores nacionales durante la Copa del Mundo.

El titular de Profeco señaló que estas acciones buscan defender los derechos de la población en zonas donde se espera mayor flujo de personas por los partidos, eventos públicos y actividades turísticas.

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También destacó una edición especial de la “Revista del Consumidor” enfocada en el Mundial Social, con un análisis de 49 modelos de 13 marcas de pantallas LED. El estudio revisa calidad de imagen, color, contraste, audio e información comercial para que los consumidores comparen antes de comprar.

¿Cuál es el precio promedio del diésel y la gasolina regular?

Profeco reportó que el precio promedio nacional del diésel se ubicó en $27.15 pesos por litro, cinco centavos menos que la semana anterior.

Escalante Ruiz explicó que 75 por ciento de las estaciones de servicio ya venden el diésel por debajo de $27 pesos por litro.

En el caso de la gasolina regular, el precio promedio fue de $23.68 pesos por litro. De acuerdo con el informe, 90 por ciento de las estaciones vende este combustible por debajo de $24 pesos.

Entre los establecimientos con precio más bajo se identificó una estación Pemex en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, con $23.68 pesos por litro. En contraste, Profeco señaló una estación Oxxo Gas en Gómez Palacio, Durango, con precio de $24.99 pesos y margen de ganancia de 2 pesos con 76 centavos por litro.

¿Cuánto cuesta la canasta básica según Profeco?

La canasta básica monitoreada por Profeco, integrada por 24 productos, no debe superar los $910 pesos. De acuerdo with el informe, el precio más bajo fue localizado en Chedraui Durango, con $777.90 pesos.

En contraste, H-E-B 2984, en León, Guanajuato, fue señalado con un precio de $949 pesos, por encima del límite establecido.

Profeco también comparó precios en tres ciudades. En Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Mega Soriana La Villa registró la canasta en 840 pesos con 20 centavos, mientras Walmart Tepeyac la ubicó en 864 pesos con 95 centavos.

En Cuernavaca, Morelos, Bodega Aurrera 3869 tuvo un precio de $822.50 pesos y Walmart Domingo Diez, $876.40 pesos . En Hermosillo, Sonora, Soriana Híper Vado del Río reportó $828.80 pesos, mientras Bodega Aurrera Camino del Seri fue señalada con 924 pesos con 40 centavos.

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➡ Al 14 de junio de 2026, el 75% de las estaciones de servicio del país vendían diésel en un precio igual o menor a 27 pesos por litro.

➡ El 9% de las estaciones… pic.twitter.com/QNebLO86jm — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 15, 2026

¿Qué dijo Profeco sobre el precio del jitomate?

Profeco informó que el precio promedio del kilo de jitomate se ubicó en $44.66 pesos y continúa a la baja.

Por regiones, el precio promedio fue de $41.23 pesos en el centro norte, $45.38 pesos en el centro, $46.11 pesos en el sureste y $44.03 pesos en el norte.

El organismo recomendó buscar este producto en centrales de abasto o mercados grandes, donde suelen encontrarse precios más competitivos para las familias.

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