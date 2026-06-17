Gobierno y representantes de la CNTE tuvieron reunión hoy: ¿cuáles fueron los acuerdos y cuándo termina la huelga de maestros?

A través de una publicación en redes sociales, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, confirmó que sostuvieron una reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Este encuentro entre el Gobierno Federal y el Magisterio se dio en el marco de las movilizaciones de contingentes de la CNTE en diferentes puntos de la CDMX, que tenían como objetivo "boicotear" el partido que se jugaría en el Estadio Ciudad de México.

La CNTE no ha aceptado las propuestas que la SEGOB, Secretaría de Educación Pública (SEP) e ISSSTE pusieron sobre la mesa, para llegar a un acuerdo con los maestros.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dijo estar confiada en que pronto habrá buenas noticias, en los diálogos que sostiene el Gobierno Federal con integrantes de la CNTE.pic.twitter.com/W6PQByi7te — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Ante este escenario, el miércoles se reanudó el diálogo entre las dos partes para intentar de nueva cuenta encontrar una solución, en busca de terminar de la mejor manera el actual ciclo escolar y no perjudicar a los niños y jóvenes estudiantes, que son los más afectados.

"Con el titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, e @ISSSTE_mx, nos reunimos en la @SEGOB_mx con representantes de la #CNTE. El @GobiernoMX tiene la disposición de trabajar en la búsqueda de soluciones y acuerdos que permitan el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes", escribió la Secretaria de Gobernación en su cuenta de X.

Hasta el momento, no se ha anunciado de manera oficial que se haya llegado a algún acuerdo con la CNTE, solo confirmó el Gobierno Federal, a través de la Secretaria Rosa Icela, que el diálogo está completamente abierto para el Magisterio.

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La huelga todavía no llega a su fin, los bloqueos y movilizaciones continuaron durante este día, y al mismo tiempo el partido entre Colombia vs Uzbekistán sí se jugó como se tenía planeado.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, aseguró que el Fan Fest y eventos organizados en el Centro Histórico de la CDMX con motivo del Mundial se realizarán; también declaró que espera que el diálogo que tienen actualmente la CNTE y el Gobierno Federal arroje soluciones.