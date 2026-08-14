Conflicto menonita en Hopelchén escala a movilización nacional

La actuación de la jueza local, Claudia Gabriela Cervantes Luna, en el conflicto por el presunto despojo de 500 hectáreas de tierras de los predios El Progreso y El Porvenir, en el municipio de Hopelchén, amenaza con escalar a una movilización nacional, luego de que representantes de los menonitas de la comunidad 'Nueva Trinidad' advirtieron que, ante la negativa de la juzgadora a declararse incompetente por tratarse de terrenos nacionales, preparan movilizaciones en Campeche y otros Estados del país.

Los menonitas y sus abogados acudieron esta mañana a una nueva audiencia en la Sala de Juicios Orales, la cual volvió a ser diferida por falta de intérprete para el acusado, Johan Neufeldt Wall.

La cita se reprogramó para el 28 de agosto a las 10:00 horas, lo que fue cuestionado por la defensa, al reprochar que se está retrasando un proceso en el que debe garantizarse el derecho de los integrantes de este grupo a contar con asistencia lingüística.

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Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, confirmó que en las próximas horas interpondrían recursos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que la autoridad competente determine si la jueza local puede conocer el caso o la declara incompetente y, en su caso, se le finquen responsabilidades por presunta usurpación de funciones.

Recordó que el conflicto no corresponde únicamente a un delito de despojo, sino que involucra terrenos nacionales, y que Luis Eduardo Huitz Villarreal, apoderado legal del denunciante José Antonio Huitz Villareal, ha manifestado en denuncias presentadas en 2015 y 2018 tener la posesión de esas tierras. Por ello, sostuvo que la legislación establece que los asuntos relacionados con terrenos nacionales deben ser atendidos por autoridades federales.

Rodríguez Gómez repudió que, pese a que esta situación ya fue planteada a la jueza, Cervantes Luna mantiene su postura de competencia. “Si fuera un despojo en un terreno particular, le correspondería al juez del fuero común, pero es sobre un terreno nacional”, argumentó.

Por ello, el dirigente anunció que el sector campesino prepara una movilización para el 30 de septiembre frente al Palacio de Gobierno, como parte de una jornada nacional en respaldo a los menonitas y otros productores que, afirmó, enfrentan atropellos y despojos. La protesta se replicará en diversos Estados, con acciones que contemplarían el cierre de carreteras y puertos para presionar a las autoridades.

Advirtió que en Campeche buscarán sumar a ejidos y comunidades menonitas, al considerar que el caso evidencia falta de sensibilidad y una deficiente aplicación de la justicia. “Están violando competencias, usurpando funciones del Poder Judicial Federal”, acusó.

Mientras tanto, la defensa insistirá mediante el amparo en que se determine la incompetencia de la juzgadora local y que el conflicto sea trasladado al ámbito federal, al insistir en que mantener el caso en el fuero común constituye una arbitrariedad que deberá tener consecuencias para quienes han intervenido en un asunto relacionado con terrenos nacionales.