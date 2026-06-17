Hospital de Xoco estrena urgencias inteligentes y tecnología inédita en América Latina

El Hospital General de Xoco, en la Ciudad de México, incorporó nueva tecnología médica y quirúrgica como parte del programa de modernización hospitalaria impulsado por el Gobierno de México, informó Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario presentó los avances en innovación médica dentro del sistema público de salud.

Svarch explicó que la estrategia busca hacer más efectiva y oportuna la atención gratuita, mediante la integración de equipamiento de alta especialidad, procesos más rápidos y personal capacitado.

¿Qué tecnología incorpora el Hospital de Xoco?

El Hospital de Xoco fue sometido a una remodelación integral en su área de urgencias, considerada por IMSS-Bienestar como una de las más importantes de la red metropolitana por el volumen de pacientes que atiende.

Entre las principales incorporaciones está un tomógrafo móvil, presentado como el primero de su tipo en América Latina. Este equipo permite realizar estudios avanzados de imagen en 3D durante el propio acto quirúrgico, sin necesidad de trasladar al paciente a otra sala.

El hospital también cuenta con un microscopio con inteligencia artificial para neurocirugía, un sistema de rayos X digital instalado en techo, máquinas de anestesia de alta tecnología y un aula conectada en tiempo real con el quirófano inteligente.

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¿Por qué Xoco es clave para la atención de urgencias?

Svarch destacó que Xoco es uno de los hospitales que más atiende urgencias en la red metropolitana y uno de los más resolutivos del país, especialmente en casos de trauma y neurotrauma.

Con la nueva infraestructura, el hospital podrá atender pacientes con mayor rapidez, reducir traslados internos y apoyar a especialistas durante procedimientos complejos.

El quirófano inteligente concentra equipos de diagnóstico y tratamiento en un mismo espacio. Esto permite que cirujanos, anestesiólogos y personal médico tomen decisiones durante la operación con información disponible en tiempo real.

¿Qué otros avances presentó IMSS-Bienestar?

El director de IMSS-Bienestar también expuso avances en otras áreas del sistema público, como el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, donde se incorporó inteligencia artificial para apoyar la interpretación diagnóstica en estudios de mama.

En el caso de los quirófanos inteligentes, recordó que el primero fue instalado en Jiutepec, Morelos, donde ya se han realizado 14 procedimientos. También se trabaja para llevar esta tecnología al nuevo Hospital General de Cárdenas.

Además, IMSS-Bienestar avanza en la incorporación de robots quirúrgicos en hospitales públicos. Esta tecnología ya funciona en Ixtapaluca, en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos y en el Hospital de Orán, mientras se prepara su llegada a Culiacán y al propio Hospital General de Xoco.

#MañaneraDelPueblo | El titular del @IMSS_Bienestar, @AlexSvarch, informó de la incorporación de tecnología e innovación en las unidades médicas.



➡️Mitógrafos con IA en el Hospital Oncológico para la Mujer de la #CDMX

➡️Inteligencia artificial para la detección oportuna del… pic.twitter.com/A6OFG2a5Mk — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 17, 2026

¿Qué beneficios tendrá para los pacientes?

La modernización busca reducir tiempos quirúrgicos, disminuir complicaciones y acortar la estancia hospitalaria. Según Svarch, algunos procedimientos podrían permitir que el paciente regrese a su domicilio hasta 12 horas después de la cirugía, cuando antes requería estancias de hasta 96 horas.

Durante el enlace desde Xoco, personal del hospital mostró el aula con cristal inteligente, pantallas conectadas al quirófano y equipos que permiten enseñar, diagnosticar y tratar en un mismo lugar.

Con el corte de listón, IMSS-Bienestar declaró inaugurada la nueva sala de urgencias del Hospital de Xoco, con servicios gratuitos para pacientes de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

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