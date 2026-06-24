Amnistía Internacional expresa preocupación por desalojo de colectivo trans en Segob

Amnistía Internacional expresó preocupación por el desalojo de integrantes de un colectivo trans que mantenían una protesta en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, y llamó a las autoridades federales a privilegiar el diálogo como vía para atender sus demandas.

La organización señaló que las personas manifestantes buscaban exigir atención institucional, garantías para el ejercicio de sus derechos y una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

De acuerdo con Amnistía Internacional, el hecho ocurre en un contexto de discriminación y violencia histórica contra la población trans en México, por lo que consideró necesario que las autoridades eviten medidas que restrinjan el derecho a la protesta.

¿Qué dijo Amnistía Internacional sobre el desalojo en Segob?

A través de redes sociales, Amnistía Internacional pidió a las autoridades federales establecer canales de diálogo reales con las personas y colectivos que impulsan estas demandas.

La organización sostuvo que la escucha, la participación y el respeto a los derechos humanos deben ser la ruta para atender reclamos sociales y construir una sociedad más incluyente.

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También advirtió que el uso de la fuerza o cualquier medida que limite la protesta puede profundizar la desconfianza entre las instituciones y los grupos históricamente discriminados.

Colectivos trans denuncian uso de la fuerza

El desalojo ocurrió durante una protesta realizada en instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde activistas reclamaban una reunión con Rosa Icela Rodríguez.

Integrantes de los colectivos denunciaron que fueron retiradas por elementos de la Guardia Nacional y acusaron el uso de extintores y presuntos agentes químicos durante la intervención.

También reportaron personas lesionadas y exigieron el cese de cualquier acto de represión o criminalización contra el colectivo trans.

🏳️‍⚧️ Amnistía Internacional expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante el desalojo de personas de la comunidad trans y no binaria que realizaban una protesta en instalaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir atención a sus demandas y garantías para el… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 24, 2026

Llaman a garantizar derechos de la población trans

El caso reavivó el debate sobre la situación de la población trans en México, especialmente durante el mes del orgullo y en un contexto en el que organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre violencia, discriminación y falta de protección institucional.

Amnistía Internacional insistió en que el Gobierno federal debe responder mediante diálogo y atención directa a las demandas, sin recurrir a acciones que vulneren el derecho a la manifestación.

La protesta y el posterior desalojo colocan nuevamente en la agenda pública la necesidad de fortalecer políticas de protección, reconocimiento y acceso efectivo a derechos para las personas trans en México.

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