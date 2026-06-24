AMOTAC cancela bloqueos en carreteras tras acuerdo con Gobernación

Los bloqueos carreteros anunciados por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) para este miércoles 24 de junio quedaron descartados luego de una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno federal, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al término de la reunión, representantes de la dependencia señalaron que se alcanzaron acuerdos con los dirigentes transportistas, quienes aceptaron mantener abiertas las vías de comunicación institucional para atender sus demandas sin recurrir a movilizaciones que afecten a la ciudadanía.

La decisión permitirá mantener la circulación normal en carreteras y autopistas del país, donde se preveían posibles afectaciones derivadas de las protestas anunciadas por el gremio.

¿Por qué AMOTAC suspendió los bloqueos?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, durante la reunión se ratificó el compromiso de ambas partes para continuar trabajando mediante mesas de diálogo y mecanismos de seguimiento.

Las autoridades federales reiteraron que las inquietudes planteadas por el sector transportista han sido atendidas mediante una ruta de trabajo establecida previamente, por lo que consideraron innecesario recurrir a bloqueos o cierres de vialidades.

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Asimismo, destacaron la importancia de proteger el derecho al libre tránsito de millones de usuarios que diariamente utilizan las principales carreteras del país.

Gobierno destaca diálogo con transportistas

La Segob informó que durante la actual administración se han realizado más de 300 reuniones con representantes del sector transportista.

Según las autoridades, estos encuentros han permitido avanzar en diversos temas de interés para el gremio y construir acuerdos orientados a mejorar las condiciones de operación de los trabajadores del autotransporte.

El Gobierno federal señaló que el diálogo permanente seguirá siendo la principal herramienta para atender las demandas del sector y evitar conflictos que impacten la movilidad o la actividad económica.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Se mantiene circulación normal en carreteras del país

Con el acuerdo alcanzado, las autoridades descartaron afectaciones en las principales vías de comunicación previstas para este 24 de junio.

La Secretaría de Gobernación reiteró que continuará el trabajo coordinado con los representantes de AMOTAC para dar seguimiento a los compromisos establecidos y encontrar soluciones mediante el consenso.

De esta forma, el Gobierno federal y los transportistas evitaron un escenario de bloqueos que podría haber generado complicaciones para automovilistas, transportistas de carga y usuarios de las carreteras en distintas regiones del país.

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