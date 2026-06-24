AMOTAC realiza paro nacional y bloqueos intermitentes pese a acuerdo con Gobernación

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC) inició este miércoles un paro nacional con movilizaciones en distintos estados del país, pese al acuerdo anunciado previamente por la Secretaría de Gobernación para evitar afectaciones en carreteras.

Desde las primeras horas del día, integrantes de la organización se concentraron en la caseta de San Cristóbal Ecatepec, sobre la autopista México-Pachuca, donde realizaron bloqueos intermitentes con dirección a Indios Verdes.

También se reportó presencia de transportistas en la caseta de Tepetzingo, en la autopista México-Cuernavaca, así como cierres a la circulación en Calzada Zaragoza, a la altura de la estación Santa Martha del Metro, en la Ciudad de México.

AMOTAC mantiene paro pese a diálogo con autoridades

Las movilizaciones ocurrieron después de que la Secretaría de Gobernación informó que había alcanzado acuerdos con la organización para evitar bloqueos este 24 de junio.

Sin embargo, el presidente de AMOTAC, Rafael Ortiz, señaló que el paro sí se llevaría a cabo, aunque aseguró que no estaban previstos bloqueos totales. El dirigente afirmó que las autoridades se comprometieron a entregar una minuta de acuerdos, pero esta no habría sido recibida por la organización.

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Ortiz llamó a los transportistas a manifestar sus inconformidades en distintas regiones del país, por lo que la protesta continuó conforme a lo planeado.

Líderes transportistas se reúnen con Omar García Harfuch

Durante la mañana, Rafael Ortiz y otros representantes de AMOTAC sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en medio de las movilizaciones.

El encuentro se dio mientras los transportistas exigían mejores condiciones de seguridad en carreteras y atención a sus demandas operativas.

¿Por qué protestan los transportistas?

AMOTAC demanda mayor seguridad en las carreteras, regulación de los servicios de grúas, freno a presuntas extorsiones en retenes y mejores condiciones para el pequeño transportista.

La organización también pide eliminar cobros de permisos municipales, establecer tarifas oficiales obligatorias y agilizar trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Con estas movilizaciones, el gremio transportista busca presionar al Gobierno federal para obtener respuestas concretas, mientras usuarios de carreteras y vialidades urbanas enfrentan afectaciones por cierres parciales y bloqueos intermitentes.

IO