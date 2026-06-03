Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, niega señalamientos en su contra y afirma tener su visa vigente

A través de una publicación realizada en redes sociales, Américo Villarreal, Gobernador de Tamaulipas, negó por completo las acusaciones en su contra que se difundieron en medios internacionales (Los Angeles Times) y que su Visa había sido cancelada por el gobierno de Estados Unidos.

"Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente. Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en nosotros".

Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente.



Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder… pic.twitter.com/3OcJA3dVpU — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) June 3, 2026

"Esa ha sido mi conducta pública, esa es mi convicción personal y esa seguirá siendo la ruta de este gobierno: actuar con transparencia, con responsabilidad y siempre de cara al pueblo", aseguró el mandatario estatal en su publicación.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, el partido en el que milita, lanzó un comunicado en el que fija su postura y muestra su total apoyo al gobernador de esa entidad. La información difundida por Los Angeles Times la calificaron como ataques, los cuales fueron difundidos a nivel nacional por otros medios.