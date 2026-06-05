Américo Villarreal niega retiro de visa de EU y rechaza señalamientos por huachicol

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó las afirmaciones publicadas por el diario “Los Angeles Times”, donde se señaló que Estados Unidos le habría retirado la visa por presuntas investigaciones relacionadas con tráfico ilegal de combustible.

En una declaración ante medios de comunicación, el mandatario estatal calificó la publicación como una serie de acusaciones sin pruebas verificables y sostuvo que el reportaje se basa en fuentes anónimas que, a su juicio, buscan convertir insinuaciones en hechos.

Villarreal Anaya negó de manera categórica cualquier vínculo con actividades ilícitas, en particular con el contrabando de combustible, delito conocido en México como huachicol. Además, afirmó que no ha recibido notificación alguna de autoridades estadounidenses sobre una cancelación, revocación o restricción de su visa.

¿Qué dijo Américo Villarreal sobre la nota de “Los Angeles Times”?

El gobernador de Tamaulipas afirmó que las acusaciones publicadas carecen de sustento y pidió diferenciar entre una versión periodística y hechos comprobados. Señaló que la verdad debe demostrarse con pruebas y no con rumores, especulaciones o fuentes imposibles de verificar.

Villarreal también respondió al señalamiento sobre el supuesto uso de un permiso especial para ingresar a Estados Unidos. Aseguró que cuenta con visa vigente y que nunca ha viajado a ese país con un documento distinto al que legalmente le corresponde.

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El mandatario explicó que sus visitas a Estados Unidos han tenido fines institucionales, como reuniones oficiales, promoción económica, fortalecimiento de vínculos binacionales y gestiones en beneficio de Tamaulipas.

Villarreal defiende su trayectoria y niega vínculos criminales

Durante su mensaje, el gobernador recordó que antes de llegar al cargo se desempeñó durante décadas como médico especialista en cardiología. Dijo que su trayectoria es conocida por las y los tamaulipecos y que todo lo que ha logrado proviene de su trabajo profesional, no de actividades ilícitas.

🚨 OJO: Gobernador de #Tamaulipas MUESTRA SU VISA y niega que EEUU lo investigue por huachicol.



El mandatario Américo Villarreal mostró en rueda de prensa su visa estadounidense para desmentir la publicación de @latimes donde se afirmó que el documento le fue cancelado por una… pic.twitter.com/xI9XAhUdoV — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) June 5, 2026

También aseguró que no tiene relación con organizaciones criminales ni ha colaborado con ningún gobierno extranjero en los términos insinuados por la publicación. Subrayó que su lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, las instituciones de México y los principios democráticos.

Finalmente, Villarreal hizo un llamado a los medios de comunicación a verificar y sustentar la información antes de publicar señalamientos de gravedad.

Afirmó que continuará enfocado en fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo económico y generar bienestar para las familias tamaulipecas.

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