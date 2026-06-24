Segob firma minuta con AMOTAC y asegura que transportistas no harán bloqueos carreteros

La Secretaría de Gobernación informó que servidores públicos de la dependencia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuaron este miércoles el diálogo con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC), en medio de las movilizaciones realizadas por el gremio en distintos puntos del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la Segob señaló que, como resultado del encuentro, se firmó una minuta de trabajo y se estableció una ruta de atención para dar seguimiento a los planteamientos de los transportistas.

La dependencia federal aseguró que la organización reiteró su compromiso de realizar únicamente movilizaciones, sin bloqueos carreteros, con el objetivo de evitar afectaciones mayores a la ciudadanía y a los usuarios de las principales vías de comunicación.

Segob mantiene diálogo con transportistas de AMOTAC

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el diálogo con AMOTAC se mantiene abierto como parte de la ruta institucional para atender las demandas del sector.

La reunión contó con la participación de funcionarios de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencias que han dado seguimiento a las inconformidades planteadas por los transportistas.

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Entre los temas que han sido expuestos por la organización se encuentran la seguridad en carreteras, presuntos abusos en retenes, cobros de grúas, trámites ante autoridades federales y condiciones de operación para el pequeño transportista.

Transportistas reiteran que no habrá bloqueos carreteros

La Segob informó que AMOTAC aceptó mantener sus expresiones de inconformidad bajo el formato de movilizaciones, sin cerrar carreteras.

Con ello, el Gobierno federal busca evitar afectaciones al libre tránsito, al transporte de mercancías y a las personas que utilizan autopistas y vialidades federales.

La minuta firmada permitirá dar seguimiento a los compromisos asumidos y mantener una vía de comunicación formal entre las autoridades y los representantes del gremio.

Esta mañana servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuaron el diálogo con dirigentes de la AMOTAC. Como resultado, se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos. La… pic.twitter.com/v0kciqQWpV — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Gobierno federal promete seguimiento institucional

La dependencia reiteró que el Gobierno de México mantendrá abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional para atender las demandas de AMOTAC.

El acuerdo ocurre en un contexto de tensión por las protestas anunciadas por transportistas, quienes han pedido mayor seguridad y mejores condiciones para operar en carreteras del país.

Con esta nueva minuta, las autoridades buscan encauzar el conflicto mediante el diálogo y reducir el riesgo de bloqueos que pudieran afectar la movilidad nacional.

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