Así recibió Delcy Rodríguez a la brigada mexicana que va a apoyar en labores de rescate tras sismos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio la bienvenida a la brigada mexicana de rescate que llegó a Caracas para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atención a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

A través de su cuenta de X, Rodríguez publicó un mensaje de agradecimiento a México, acompañado de un video en el que se observa la llegada de elementos del Ejército Mexicano y binomios caninos al aeropuerto de Caracas.

“¡Bienvenido México a Venezuela!”, escribió la mandataria venezolana al confirmar el arribo del personal de rescate y de los insumos enviados por el Gobierno mexicano.

México envía ayuda humanitaria a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina de este viernes 26 de junio que México desplegó ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela tras los terremotos.

La mandataria explicó que el contingente enviado forma parte del Agrupamiento Yumare y está integrado por 250 militares, 18 binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, así como dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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Además, México envió insumos médicos, herramientas y equipo especializado en tres aviones que fueron recibidos por autoridades venezolanas durante la noche del jueves.

Brigada mexicana ya inició labores de rescate

Sheinbaum detalló que el personal mexicano comenzó las labores de rescate desde las primeras horas de este viernes, luego de que las autoridades venezolanas le asignaron un área de trabajo.

La presidenta mexicana destacó la participación del Ejército y la Fuerza Aérea en este tipo de misiones internacionales y aseguró que México seguirá atento a nuevas solicitudes de apoyo.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez

La titular del Ejecutivo federal también adelantó que sostendría una llamada con Delcy Rodríguez para conocer qué más necesita Venezuela y definir posibles apoyos adicionales.

Sheinbaum reiteró la solidaridad de México con el pueblo venezolano y afirmó que su gobierno seguirá informando sobre la ayuda enviada y las acciones que se sumen en las próximas horas.

IO