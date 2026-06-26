Sheinbaum revela qué habló con el rey Felipe VI: pueblos originarios, perdón histórico y relación México-España

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “cordial” la reunión que sostuvo con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional y destacó que uno de los temas centrales fue el reconocimiento de los pueblos originarios y la importancia que este asunto tiene para México.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la mandataria explicó que el encuentro duró alrededor de una hora y contó con la participación del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, así como de representantes diplomáticos de ambos países.

Sheinbaum señaló que el primer tema que planteó al jefe del Estado español fue la relevancia de los pueblos indígenas en la identidad nacional, así como la razón por la que México ha insistido en la necesidad de reconocer los abusos cometidos durante la Conquista.

Sheinbaum explica al rey Felipe VI la importancia de los pueblos originarios

La presidenta detalló que durante la reunión habló sobre los 28 millones de mexicanas y mexicanos que se reconocen como indígenas y las 69 lenguas que se hablan en el país.

También expuso que las grandes civilizaciones previas a la llegada de los españoles forman parte esencial del México actual y que la resistencia de los pueblos originarios ha sido fundamental en la construcción de la nación.

Sheinbaum sostuvo que el reconocimiento de los pueblos indígenas no es solo un tema histórico, sino un asunto de identidad, dignidad nacional y rechazo a toda forma de discriminación, racismo y clasismo.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum recibirá al rey Felipe VI en Palacio Nacional y hablará sobre pueblos originarios

Felipe VI plantea continuar diálogo sobre pueblos indígenas

De acuerdo con Sheinbaum, el rey Felipe VI escuchó el planteamiento y comentó que en el próximo encuentro iberoamericano, previsto para noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajo estará dedicada precisamente a pueblos originarios.

La mandataria dijo que el monarca expresó interés en seguir trabajando sobre este tema, después de la conversación sostenida en Palacio Nacional.

Sheinbaum recordó que el acercamiento fue posible luego de gestos previos del gobierno español y del propio rey, entre ellos su visita a una exposición sobre mujeres indígenas en España, donde reconoció abusos cometidos durante la llegada de los españoles a América.

México y España acuerdan agenda cultural

Durante la reunión también se abordaron temas culturales. Sheinbaum informó que tres exposiciones mexicanas viajarán a España: una sobre la República Española y sus refugiados, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y una más sobre la cultura maya.

La presidenta explicó que estos proyectos ya habían sido trabajados previamente con autoridades españolas y forman parte de una agenda de intercambio cultural entre ambos países.

Reunión incluyó comercio, economía y escenario internacional

Además del tema histórico, Sheinbaum y Felipe VI conversaron sobre comercio, economía y la situación internacional.

La mandataria señaló que también hablaron sobre la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la paz.

Al concluir la reunión, ambos recorrieron el mural “La epopeya del pueblo mexicano”, de Diego Rivera, ubicado en las escalinatas de Palacio Nacional, donde continuaron la conversación sobre México y el contexto mundial.

Sheinbaum afirmó que el encuentro fue positivo y reiteró que el diálogo con España se dio después de un acercamiento previo relacionado con el reconocimiento de los pueblos originarios y los agravios históricos de la Conquista.

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