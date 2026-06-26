Presidenta Claudia Sheinbaum habla con Delcy Rodríguez tras terremotos en Venezuela y reafirma apoyo humanitario de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar sus condolencias por las víctimas de los terremotos que afectaron al país sudamericano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria mexicana señaló que México mantiene activo el despliegue de ayuda humanitaria en las zonas afectadas y que su gobierno permanece atento a posibles necesidades adicionales.

Sheinbaum afirmó que, en momentos difíciles, México mantiene una postura solidaria con países hermanos, por lo que reiteró el respaldo al pueblo venezolano tras la emergencia.

Sheinbaum expresa condolencias a Venezuela

La presidenta mexicana indicó que durante la llamada con Delcy Rodríguez transmitió el pésame del Gobierno de México por las personas fallecidas a causa de los sismos.

El contacto entre ambas mandatarias ocurre después de que México enviara personal especializado, insumos médicos y equipo para apoyar las labores de rescate y atención a las familias afectadas.

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México despliega ayuda humanitaria en zonas afectadas

Sheinbaum destacó que la ayuda mexicana ya se encuentra en territorio venezolano y opera en las zonas dañadas por los terremotos.

Previamente, el Gobierno federal informó el envío de personal de rescate, binomios caninos, herramientas, equipo especializado e insumos médicos para sumarse a las tareas de búsqueda de sobrevivientes y asistencia a la población.

Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

México se mantiene atento a nuevas solicitudes

La mandataria aseguró que su gobierno seguirá pendiente de cualquier requerimiento adicional que realice Venezuela en las próximas horas.

Con este mensaje, Sheinbaum reafirmó la política de cooperación humanitaria de México ante desastres naturales y destacó la solidaridad del país con el pueblo venezolano.

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