Colombia envía rescatistas a Venezuela tras los terremotos; desplegará equipo USAR, perros y aviones militares

El Gobierno de Colombia anunció el envío de un primer contingente de 63 especialistas en búsqueda y rescate para apoyar las labores de emergencia en Venezuela, luego de los terremotos que sacudieron al país sudamericano y provocaron cientos de víctimas y daños en diversas regiones.

La decisión fue informada por el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, quien explicó que la misión forma parte de la respuesta humanitaria coordinada por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Equipo USAR realizará operaciones en edificios colapsados

El funcionario detalló que el grupo corresponde a un equipo USAR (Urban Search and Rescue), especializado en la localización y extracción de personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

De acuerdo con Pava, los rescatistas cuentan con capacitación para intervenir en escenarios de alta complejidad y viajarán con el equipo técnico necesario para desarrollar operaciones de búsqueda en inmuebles dañados por los sismos.

El contingente está integrado por elementos de élite pertenecientes a los cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional y Ejército, instituciones que participarán de manera conjunta en las labores humanitarias.

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Perros de rescate y aeronaves militares forman parte del operativo

Como parte de la misión, Colombia también desplegará binomios caninos especializados en localización de personas bajo escombros.

El traslado del personal y del equipo se realizará mediante dos aeronaves militares: un avión Hércules, destinado al transporte de los rescatistas, y un C-40 que llevará la maquinaria, herramientas e insumos requeridos para las operaciones.

Las autoridades colombianas señalaron que este despliegue permitirá reforzar las tareas de búsqueda que continúan desarrollándose en las zonas más afectadas por los terremotos.

Consulado colombiano en Caracas permanece cerrado

La Cancillería colombiana informó que el Consulado de Colombia en Caracas suspendió temporalmente sus actividades debido a daños estructurales ocasionados por los movimientos telúricos.

Mientras se realizan inspecciones para evaluar las condiciones del inmueble, las autoridades consulares habilitaron diversos canales oficiales para atender reportes de personas desaparecidas o solicitudes de asistencia relacionadas con ciudadanos colombianos en Venezuela.

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, pidió a los familiares utilizar exclusivamente los mecanismos oficiales para centralizar la información y facilitar la atención de los casos.

#EsNoticia | Colombia enviará apoyo humanitario a #Venezuela tras el sismo.



La UNGRD lidera un Comité Nacional para el Manejo de Desastres extraordinario, tras la solicitud de apoyo internacional realizada por la República Bolivariana de Venezuela luego del sismo registrado el… pic.twitter.com/xTDL98pU94 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 25, 2026

Reportan posibles colombianos desaparecidos

De manera preliminar, la Cancillería indicó que existen reportes sobre tres ciudadanos colombianos que podrían encontrarse desaparecidos tras el colapso de diversas edificaciones, aunque aclaró que aún no existe una confirmación oficial.

Según el registro consular, en Venezuela están inscritos 239 mil 652 colombianos. Sin embargo, el Gobierno colombiano estima que la comunidad residente en ese país podría ubicarse entre 850 mil y 1.5 millones de personas, debido a que la inscripción en los consulados es voluntaria.

El envío del equipo USAR forma parte de los esfuerzos internacionales para fortalecer las labores de rescate y atención humanitaria tras uno de los desastres naturales más severos registrados recientemente en Venezuela.

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