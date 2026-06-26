Sedena despliega 90 elementos de Fuerzas Especiales en Sinaloa para reforzar seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Sinaloa como parte de las acciones de refuerzo operativo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El contingente llegó la mañana de este viernes a la Base Aérea Militar de Culiacán, a bordo de una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Defensa, el objetivo del despliegue es contribuir a la construcción de paz en la entidad y fortalecer las operaciones que ya realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Fuerzas Especiales llegan a Culiacán

Los 90 elementos se integrarán a las tareas de seguridad coordinadas por la 9na Zona Militar, con el propósito de inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos que operan en la región.

La presencia de Fuerzas Especiales busca ampliar la capacidad de respuesta de las autoridades federales ante hechos de violencia y reforzar los patrullajes, reconocimientos y operativos en zonas consideradas prioritarias.

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Sedena busca desarticular estructuras delictivas

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el refuerzo permitirá continuar con acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales y detener a generadores de violencia en Sinaloa.

El despliegue ocurre en un contexto de operativos recientes en la entidad, donde autoridades federales y estatales han reportado detenciones, aseguramientos de armas, droga y precursores químicos.

🪖🛩️ ¡Fuerzas Especiales en Culiacán!



Esta mañana arribaron a Culiacán, Sinaloa, 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para reforzar las acciones de seguridad en la región.



El Ejército Mexicano llega con disciplina, preparación y valor para respaldar a las… pic.twitter.com/w9EOpfmQ0j — ElOficialdeCuartel (@OfldeCuartel) June 26, 2026

Sinaloa mantiene operativos de seguridad

Sinaloa es una de las entidades donde el Gobierno federal ha reforzado la presencia de fuerzas de seguridad debido a la actividad de grupos criminales.

Con la llegada del Cuerpo de Fuerzas Especiales, la Sedena busca fortalecer las tareas de vigilancia y mantener la coordinación entre instituciones para reducir la violencia y proteger a la población.

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