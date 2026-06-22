Aseguran 24 mil litros de metanfetamina líquida en Sinaloa; es el mayor decomiso del sexenio

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida durante un operativo realizado en Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, se trata del decomiso más grande de este tipo en lo que va del sexenio y el segundo mayor dentro del registro histórico.

La operación se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio como resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante el despliegue fue detenido Jorge “N”, identificado por las autoridades como presunto integrante del Cártel del Pacífico.

También fue asegurado un inmueble donde se encontraba almacenada la droga, además de una gran cantidad de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

¿Qué aseguraron las autoridades en Los Mochis?

Además de los 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, las fuerzas federales localizaron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas consideradas precursores para la fabricación de narcóticos sintéticos.

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En el inmueble también fueron asegurados dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de distintos calibres, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Decomiso representa golpe millonario al crimen organizado

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica superior a los 9 mil millones de pesos para la delincuencia organizada.

El volumen de droga y precursores encontrados coloca este operativo entre los más relevantes contra la producción de metanfetamina en México, especialmente por la cantidad de insumos detectados en un solo punto.

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La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguran 24,000 Lts. de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa; el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro… pic.twitter.com/bBuPyc8jZl — @Defensamx (@Defensamx1) June 22, 2026

FGR continuará investigaciones en Sinaloa

El detenido, el inmueble y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Los Mochis.

La autoridad federal continuará con las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar la situación jurídica de Jorge “N” y establecer la posible relación del inmueble con redes de producción y distribución de drogas sintéticas.

El operativo forma parte de las acciones federales para combatir la fabricación de narcóticos en Sinaloa, entidad considerada estratégica para las operaciones del Cártel del Pacífico.

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