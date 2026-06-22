Embajador Ronald Johnson reconoce el decomiso histórico de metanfetamina que logró el Gabinete de Seguridad de México

A través de una publicación en su perfil oficial de X, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, reconoció el decomiso histórico de metanfetamina que logró el gobierno de México.

La incautación de 24 mil litros de metanfetamina líquida, que se realizó en Los Mochis, Sinaloa, se convirtió en el decomiso más grande en su tipo de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el segundo en el registro público.

"Esta histórica incautación de 24,000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa supone un duro golpe contra los cárteles y contribuye a proteger a las familias a ambos lados de la frontera. Es un recordatorio de que, cuando nuestros países trabajan juntos, conseguimos resultados reales".

"Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein, nuestra cooperación está haciendo que nuestros países sean más seguros", publicó en sus redes sociales el funcionario estadounidense.

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En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que lograron concretar un duro golpe a las organizaciones criminales.

“Derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, los días 19 y 20 de junio del presente año en Los Mochis, Sin., se realizó una operación encabezada por la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, resultando la detención de Jorge “N”, presunto integrante del “Cártel del Pacífico” y el aseguramiento de un inmueble”.

“En el interior del domicilio se aseguraron 24,400 litros de metanfetamina líquida, 98,640 litros y 59,425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética, así como 2 vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres”, detalló el Gobierno de México en un comunicado.

De acuerdo con la información proporcionada en el documento, la afectación económica para la delincuencia organizada está estimada aproximadamente en más de 9 mil millones de pesos.