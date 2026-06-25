Omar García Harfuch confirma detención de "Sierra 1", líder criminal y objetivo prioritario en Michoacán

El Gobierno de la República concretó un golpe estratégico contra las estructuras delictivas que operan en el occidente del país.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de un presunto delincuente considerado de alta peligrosidad y pieza clave en la desestabilización social de la capital michoacana.

Fuerzas de seguridad detienen a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”

La caída de Ernesto Rafael "N" "Sierra 1", presunto generador de violencia se consolidó tras un despliegue táctico conjunto e interinstitucional.

La operación en territorio estatal estuvo liderada de forma directa por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado.

Las dependencias locales contaron con el respaldo y resguardo operativo de fuerzas federales de élite, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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De acuerdo con los reportes de inteligencia compartidos por el gabinete de seguridad, Ernesto Rafael “N” poseía un historial de alta evasión, habiendo logrado escapar de los cercos policiales en dos oportunidades previas.

Al momento de ser interceptado por los uniformados, el indiciado contaba con un mandato judicial de captura vigente y se le vincula directamente en las carpetas de investigación enfocadas en esclarecer el asesinato de un empresario del sector mezcalero en la ciudad de Morelia.

Durante la cumplimentación de la orden de cateo en el inmueble donde se refugiaba el sospechoso, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por armas de fuego de grueso calibre, así como diversas dosis de sustancias ilícitas.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

En el mismo perímetro fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades una mujer de quien no se han revelado datos generales.

El titular de la SSPC remarcó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y los lineamientos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, diseñados institucionalmente para debilitar logísticamente a las redes de la delincuencia organizada que asedian a la población y ahogan a los sectores productivos de la región.

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