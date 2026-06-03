CNTE bloquea accesos al Aeropuerto de Oaxaca por tercera vez; pasajeros caminan para llegar a sus vuelos

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon este miércoles los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en una nueva jornada de protestas dentro del paro nacional que mantiene el magisterio disidente.

La movilización provocó afectaciones a usuarios de la terminal aérea, quienes tuvieron que caminar para llegar al aeropuerto y abordar sus vuelos. De acuerdo con los reportes, la protesta inició alrededor de las 09:00 horas y se prevé que los accesos sean liberados después de las 19:00 horas.

Se trata de la tercera ocasión en que integrantes de la CNTE toman los accesos a la terminal aérea durante las recientes jornadas de movilización.

¿Qué zonas bloqueó la CNTE en Oaxaca?

Además del bloqueo en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, integrantes de la Sección 22 se instalaron frente a la planta de almacenamiento de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en San Pablo Huitzo, en la región de Valles Centrales.

El magisterio también mantiene su plantón permanente en el Zócalo de Oaxaca capital, como parte de las acciones de presión para exigir respuestas a sus demandas laborales, educativas y de pensiones.

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Taxistas también afectan la movilidad cerca del aeropuerto

Las afectaciones viales en la zona del aeropuerto no se deben únicamente a la protesta magisterial. Taxistas inconformes también bloquearon el crucero del aeropuerto para protestar contra restricciones que, según señalan, les impiden ingresar hasta el Centro Histórico de Oaxaca.

Como parte de su movilización, los taxistas retuvieron unidades del sistema BinniBus y las utilizaron para cerrar completamente el paso vehicular. Esto generó largas filas de automóviles y complicaciones para cientos de personas que intentaban transitar por una de las principales vías de acceso a la capital oaxaqueña.

Caos vial en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, por un lado transportistas bloquean el crucero y los maestros de la Sección 22 el accesos del Aeropuerto. #Oaxaca #twutteroax #FelizMiercoles #Almomento @julioastillero pic.twitter.com/f0DUJ2ETLK — PEDRO PAROLA (@Parola89) June 3, 2026

A estas protestas se sumó la toma de casetas de peaje en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan y en la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla, dos vías importantes para la conexión del estado con otras regiones.

El cierre mantiene interrumpida la circulación en ambos sentidos, mientras pasajeros y automovilistas enfrentan retrasos por las protestas simultáneas en la zona.

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