AICM pide llegar antes al aeropuerto por posibles protestas de la CNTE en accesos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los pasajeros con vuelos programados para este miércoles tomar previsiones ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores de sus terminales, en el contexto de las protestas realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el AICM recomendó adelantar la llegada al aeropuerto para evitar contratiempos en el traslado, debido a que las movilizaciones podrían afectar el acceso vehicular y peatonal hacia las terminales.

La advertencia ocurre mientras maestros de la CNTE mantienen protestas en distintos puntos de la Ciudad de México, como parte de su paro nacional y de la exigencia de diálogo con autoridades federales.

¿Qué recomendó el AICM a los pasajeros?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llamó a quienes tengan vuelos programados durante la jornada a salir con mayor anticipación de la habitual. La recomendación busca reducir el riesgo de perder vuelos por posibles retrasos en vialidades cercanas al aeropuerto.

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Además, el AICM pidió a los usuarios acudir únicamente con los acompañantes necesarios, con el fin de evitar mayor concentración de personas y vehículos en los accesos a las terminales.

El mensaje señala que se ha anunciado la posible presencia de manifestaciones en las inmediaciones del aeropuerto, por lo que el arribo a las terminales podría verse afectado.

Protestas de la CNTE generan afectaciones en la CDMX

Las movilizaciones de la CNTE se han extendido en los últimos días a diferentes puntos de la capital, entre ellos oficinas públicas y vialidades importantes.

La Coordinadora mantiene sus protestas como parte de una jornada nacional para exigir respuestas a demandas laborales, educativas y de pensiones.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos adelantar tu llegada al aeropuerto y en lo posible, asistir solo con los acompañantes necesarios. Se ha anunciado la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

Ante este escenario, el AICM pidió a los viajeros mantenerse atentos a la información oficial y planear con anticipación sus traslados.

La recomendación es revisar el estado del vuelo con la aerolínea correspondiente y considerar rutas alternas en caso de bloqueos o cierres viales.

Hasta el momento, el llamado del aeropuerto se centra en medidas preventivas para facilitar el traslado de pasajeros y reducir afectaciones en una jornada marcada por movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México.

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