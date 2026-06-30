Defensa envía mil militares más a Sinaloa para reforzar operativos contra la violencia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó este martes la presencia de las Fuerzas Armadas en Sinaloa con el envío de mil elementos del Ejército Mexicano, como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El despliegue comenzó durante la mañana del 30 de junio, cuando los efectivos partieron hacia la entidad tanto por vía aérea como terrestre para incorporarse a las labores de seguridad que se realizan en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Con este nuevo contingente, el Gobierno federal busca fortalecer la capacidad operativa en una de las entidades donde se mantiene una estrategia permanente para combatir a los grupos delictivos y reducir los índices de violencia.

Brigada de Fusileros Paracaidistas participa en el operativo

Como parte del despliegue, alrededor de 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas fueron trasladados a Sinaloa a bordo de un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional.

El resto del personal militar se movilizó por carretera en vehículos especializados para transporte de tropas, con el propósito de integrarse de manera escalonada a las operaciones de seguridad.

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Todos los efectivos quedarán bajo el mando operativo de la 9/a Zona Militar, desde donde participarán en las acciones coordinadas con corporaciones federales, estatales y municipales.

Realizarán patrullajes y acciones disuasivas

La Secretaría de la Defensa informó que el personal desplegado desarrollará patrullajes preventivos, reconocimientos terrestres y operaciones de vigilancia en las zonas consideradas prioritarias.

Asimismo, indicó que las actividades se realizarán en estricto apego al marco jurídico vigente y con pleno respeto a los derechos humanos.

El objetivo es fortalecer la presencia institucional en áreas estratégicas, incrementar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y reforzar las tareas de prevención.

Refuerzo se suma al despliegue de Fuerzas Especiales

Este nuevo contingente complementa el reciente envío de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes ya participan en operaciones enfocadas en el combate a los generadores de violencia en la entidad.

Con ambos despliegues, las autoridades federales buscan aumentar la presión operativa sobre las estructuras criminales que mantienen presencia en distintas regiones de Sinaloa.

Buscan debilitar a organizaciones delictivas

La Defensa señaló que el propósito de estas acciones es contribuir a la desarticulación de organizaciones criminales, favorecer la captura de presuntos generadores de violencia y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.

La dependencia destacó que las operaciones se desarrollarán mediante una estrecha coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las autoridades estatales y municipales, con el fin de recuperar espacios, inhibir actividades ilícitas y generar un entorno de mayor tranquilidad para los habitantes de Sinaloa.

El envío de mil militares adicionales forma parte de la estrategia permanente del Gobierno federal para reforzar la seguridad en las entidades con mayores desafíos en materia de combate al crimen organizado, privilegiando acciones coordinadas entre las instituciones responsables de la seguridad pública.

IO