Clima en Yucatán 30 de junio: El mes cerrará con posibles chubascos y mucho calor este martes

Durante este martes 30 de junio habrá probables chubascos en Yucatán junto a temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.
Compartió que para cerrar el mes, debido a la influencia de una inestabilidad en niveles medios y a una circulación ciclónica en altura, se mantendrá la probabilidad de chubascos en el oriente y sur de Yucatán.
Además, se pronostican lluvias aisladas en noreste, norte-centro y noroeste de Yucatán, con ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche.
Habrá vientos dominantes del este, cambiando del noreste, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.
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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 26° al amanecer.
Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.
En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.
Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 34° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.
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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 26 y 35° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.
Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.
Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.