Clima en Yucatán 30 de junio: El mes cerrará con posibles chubascos y mucho calor este martes

Durante este martes 30 de junio habrá probables chubascos en Yucatán junto a temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Compartió que para cerrar el mes, debido a la influencia de una inestabilidad en niveles medios y a una circulación ciclónica en altura, se mantendrá la probabilidad de chubascos en el oriente y sur de Yucatán.

Además, se pronostican lluvias aisladas en noreste, norte-centro y noroeste de Yucatán, con ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche.

Habrá vientos dominantes del este, cambiando del noreste, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

Noticia Destacada “El Niño” amenaza con cambiar el clima de Yucatán; prevén menos lluvias y más calor hacia finales del 2026

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 26° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Hoy, se pronostican #Lluvias intensas para regiones de #Guerrero y muy fuertes en otras 10 entidades de #México. Más información en ⬇️https://t.co/VIO8rZNlDg pic.twitter.com/rPMvtyo2JR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 34° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

Noticia Destacada Protección Civil alerta por polvo del Sahara en Yucatán: así afectará del 27 al 29 de junio

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 26 y 35° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.