Sheinbaum Pardo celebra el 7.º aniversario de la Guardia Nacional y destaca reducción de 46% en homicidios dolosos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Guardia Nacional se ha consolidado como una de las principales instituciones del Estado mexicano para la construcción de la paz, al encabezar la ceremonia por el 7.º Aniversario de la corporación, realizada en el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de México.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que la institución representa una de las transformaciones más importantes en materia de seguridad pública de los últimos años y aseguró que su fortalecimiento forma parte de una estrategia integral que combina la atención a las causas de la violencia, el trabajo de inteligencia, la investigación y la coordinación permanente entre las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum sostuvo que la Guardia Nacional nació en 2019 como respuesta a un contexto de violencia, corrupción y debilitamiento institucional que, dijo, dejó a millones de personas con una demanda legítima de seguridad.

Destaca reducción de homicidios y avances en la estrategia de seguridad

Durante la ceremonia, la presidenta aseguró que los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad reflejan el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, las instituciones civiles y la Guardia Nacional.

En ese sentido, afirmó que los homicidios dolosos se han reducido 46%, cifra que calificó como un resultado sin precedentes en un periodo similar.

No obstante, subrayó que el principal logro no se limita a los indicadores de seguridad, sino que también se refleja en el fortalecimiento de la confianza de la población en las instituciones y en el sentido de identidad nacional.

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La mandataria sostuvo que México vive un momento de fortalecimiento de su autoestima colectiva, al destacar el orgullo por la historia, la cultura y los valores que distinguen al país.

Guardia Nacional, heredera de una tradición histórica

En su discurso, Sheinbaum realizó un recorrido por los antecedentes históricos de la Guardia Nacional, al recordar que su origen se remonta al siglo XIX, cuando ciudadanos organizados participaron en la defensa del territorio nacional durante la invasión estadounidense de 1846.

También recordó la participación de este cuerpo en la Guerra de Reforma y durante la intervención francesa, al lado del presidente Benito Juárez y de figuras como el general Ignacio Zaragoza.

La presidenta explicó que aquella institución desapareció durante el Porfiriato, luego de que el poder central desmantelara los cuerpos ciudadanos de defensa.

Afirmó que la Guardia Nacional creada en 2019 retoma ese espíritu de servicio público, con una corporación profesional, permanente y con presencia nacional.

Llama a actuar con honestidad y cercanía con la población

Sheinbaum exhortó a las mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional a mantener como principios fundamentales la honestidad, la honradez y la vocación de servicio.

Señaló que la legitimidad de cualquier institución de seguridad depende de la confianza que genere entre la ciudadanía, la cual únicamente puede construirse mediante un desempeño íntegro y respetuoso de los derechos de las personas.

Asimismo, destacó que detrás de cada operativo existen familias y comunidades que depositan su confianza en el Estado mexicano para vivir en condiciones de paz.

"La misión consiste en proteger la vida, la dignidad, el patrimonio y los derechos de todas y todos los mexicanos", expresó.

7.° Aniversario de la Guardia Nacional. Huehuetoca, Estado de México https://t.co/zyQOMXgB5i — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 30, 2026

Sedena destaca consolidación institucional

Durante la ceremonia, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la Guardia Nacional se ha convertido en el proyecto de seguridad pública más importante en la historia reciente del país.

Recordó que, desde octubre de 2024, la corporación forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ha permitido fortalecer su capacidad operativa, logística y de inteligencia.

El funcionario destacó que actualmente siete de cada diez mexicanos manifiestan confianza en la Guardia Nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lovera, informó que la institución pasó de 78 mil elementos en 2019 a más de 120 mil efectivos en la actualidad.

Añadió que el plan de consolidación prevé alcanzar 170 mil integrantes y 886 instalaciones al concluir la presente administración federal.

Asimismo, destacó resultados como la detención de más de 45 mil personas relacionadas con actividades delictivas, el aseguramiento de 23 mil armas de fuego, más de 213 toneladas de drogas y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

"La Guardia Nacional está haciendo historia"

Al concluir su intervención, la presidenta reiteró que el servicio público representa el mayor honor para quienes integran la corporación y llamó a mantener vivo el compromiso con la patria y con la sociedad.

Afirmó que el amor por México, la disciplina y la honestidad deben seguir siendo los principios rectores de la institución, al considerar que la fortaleza del país descansa en su pueblo y en los valores que lo distinguen.

"Quien sirve con honestidad al pueblo sirve a la patria, y quien sirve a la patria con amor deja de pensar en sí mismo para hacer parte de la historia. Y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia", concluyó la presidenta durante la ceremonia conmemorativa por el séptimo aniversario de la corporación.

IO