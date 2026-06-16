Harfuch reporta más de 56 mil detenidos y toneladas de droga asegurada en 20 meses de gobierno de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de los resultados obtenidos por el Gabinete de Seguridad en los primeros 20 meses de la actual administración.

El funcionario destacó que las acciones coordinadas entre fuerzas federales, estatales y ministeriales han permitido incrementar las detenciones de generadores de violencia, el decomiso de armamento y el aseguramiento de drogas en distintas regiones del país.

Más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto

De acuerdo con el informe, entre el 1 de octubre de 2024 y el 14 de junio de 2026 se logró la detención de 56 mil personas vinculadas con delitos de alto impacto.

Asimismo, las autoridades aseguraron 420 toneladas de droga, incluyendo grandes cantidades de sustancias sintéticas como metanfetamina y fentanilo, consideradas entre las principales amenazas para la salud pública y la seguridad.

En el mismo periodo también fueron decomisadas cerca de 30 mil armas de fuego, utilizadas presuntamente por grupos criminales en diversas actividades ilícitas.

Harfuch subrayó que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Noticia Destacada Omar García Harfuch destaca operativo de seguridad en la inauguración del Mundial 2026; "actuaron con temple y valentía"

Golpe a la producción de drogas sintéticas

Uno de los rubros más relevantes del informe fue el combate a la fabricación de drogas sintéticas.

El secretario informó que durante la presente administración se han localizado y destruido dos mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Estas acciones se llevaron a cabo principalmente en entidades como Sinaloa, Durango, Michoacán, Jalisco y Sonora, donde operan organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de narcóticos.

Además, se aseguraron cientos de toneladas de precursores químicos, reactores, condensadores y equipo especializado utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

Según las estimaciones del Gabinete de Seguridad, la destrucción de estos centros de producción evitó que millones de dosis llegaran al mercado nacional e internacional.

Estrategia nacional mantiene presión sobre grupos criminales

Durante su participación, García Harfuch señaló que la estrategia de seguridad continúa enfocada en la desarticulación de estructuras delictivas, la captura de objetivos prioritarios y el fortalecimiento de las labores de inteligencia.

El funcionario aseguró que los operativos desarrollados en coordinación con gobiernos estatales han permitido reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales en distintas regiones del país.

Asimismo, reiteró que la estrategia impulsada por el Gobierno de México busca disminuir los índices de violencia mediante acciones preventivas, inteligencia financiera, investigación criminal y presencia territorial de las fuerzas federales.

#MañaneraDelPueblo. El mes de mayo de 2026 es el de menor número de homicidios dolosos en 12 años. Es decir, la reducción de 46 por ciento de homicidios dolosos, significa 39 homicidios menos cada día, sintetiza @OHarfuch pic.twitter.com/qzIyU9Czbb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 16, 2026

Coordinación entre instituciones, clave en los resultados

El titular de la SSPC destacó que los avances reportados son resultado de la colaboración permanente entre las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Añadió que los operativos continuarán en las entidades con mayores desafíos en materia de seguridad, con el objetivo de mantener la reducción de la violencia, combatir el tráfico de drogas y fortalecer las condiciones de paz para la población.

El informe presentado este martes forma parte de la evaluación periódica de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a casi dos años del inicio de su administración.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO