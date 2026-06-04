Mundial 2026: Gobierno lanza App México Invita con 290 rutas turísticas, boletos del Tren Maya y servicios para aficionados

El Gobierno de México presentó la aplicación México Invita, una plataforma digital diseñada para acompañar a turistas nacionales e internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, de acuerdo con las autoridades federales, permanecerá como una herramienta permanente de promoción turística una vez concluido el torneo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que la aplicación fue desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y destacó que se trata de una herramienta sin precedentes entre los países que han sido sede de una Copa del Mundo.

La funcionaria explicó que la plataforma busca facilitar la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, impulsar el conocimiento de los principales destinos turísticos, culturales y gastronómicos del país.

Tres herramientas en una sola plataforma

La titular de Turismo detalló que la aplicación estará integrada por tres apartados principales.

El primero, denominado Conoce México, concentrará una amplia oferta turística con más de 290 rutas temáticas que permitirán a los usuarios explorar distintas regiones del país. Entre las opciones disponibles se incluyen recorridos gastronómicos, rutas textiles, zonas arqueológicas, museos y diversos atractivos culturales.

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El segundo componente estará enfocado exclusivamente en la información relacionada con el Mundial 2026, proporcionando datos de interés para los aficionados que asistirán a los encuentros deportivos.

Finalmente, la sección de Servicios de Ayuda reunirá información útil de diversas dependencias federales, incluyendo movilidad, atención al turista, orientación migratoria, servicios de protección al consumidor y otros mecanismos de apoyo para visitantes.

Tren Maya, Mexicana y paquetes turísticos en la aplicación

Rodríguez Zamora señaló que la plataforma también incorporará herramientas para facilitar la planeación de viajes dentro del país.

Entre las funciones disponibles se encuentra un micrositio dedicado al Mundo Maya, desde el cual los usuarios podrán adquirir boletos del Tren Maya, reservar hospedaje y contratar servicios de la aerolínea Mexicana, además de diseñar paquetes turísticos personalizados.

La aplicación incluirá además una cartelera con recomendaciones de actividades y experiencias consideradas imperdibles para quienes visiten México durante la justa deportiva.

Fiestas México y eventos culturales durante el torneo

Como parte de la estrategia para ampliar los beneficios económicos y turísticos del Mundial más allá de las ciudades sede, el Gobierno federal pondrá en marcha el programa Fiestas México.

La iniciativa contempla actividades en 157 municipios del país, donde se transmitirán los partidos y se ofrecerán muestras gastronómicas, expresiones culturales y actividades representativas de las 32 entidades federativas.

Asimismo, se realizará el evento México de mis Sabores en Campo Marte, donde cocineras tradicionales y chefs presentarán platillos representativos de distintas regiones del país durante las cinco semanas que durará el torneo.

#MañaneraDelPueblo | @josefinarodzam, titular de la @SECTUR_mx, proyectó un video sobre las acciones de la dependencia en el marco del #MundialSocial2026:



➡️Se presentó la app México Invita, en donde se encuentran 290 rutas de aficionado, información de los 32 estados y las… pic.twitter.com/BqLcUx2Uu3 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 4, 2026

Jóvenes atenderán a turistas en módulos informativos

La secretaria de Turismo informó que también se habilitarán los quioscos México Contigo, espacios de atención para visitantes que estarán operados por más de 2 mil 300 jóvenes participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Estos módulos brindarán orientación turística, apoyo informativo y asistencia básica para quienes arriben al país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca aprovechar la llegada de millones de visitantes durante el torneo para fortalecer la promoción turística nacional y generar una experiencia integral para aficionados y viajeros que recorran el territorio mexicano.

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