Presidenta Sheinbaum agradece respaldo de AMLO tras carta contra presunto intervencionismo de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el respaldo público que le manifestó a través de una carta difundida en redes sociales, en la que cuestionó la actuación de algunos funcionarios estadounidenses y defendió la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el posicionamiento de López Obrador ocurre en un momento relevante para el país y afirmó que representa una muestra de unidad al interior del movimiento político que ambos han encabezado en los últimos años.

“Le agradezco enormemente el apoyo”, señaló Sheinbaum, quien también resaltó las referencias positivas que el exmandatario hizo sobre su gobierno y su conducción política.

Sheinbaum rechaza divisiones dentro de Morena

La titular del Ejecutivo federal aseguró que algunos sectores opositores han buscado proyectar diferencias entre ella y López Obrador; sin embargo, sostuvo que existe una relación de coincidencia política construida durante décadas de trabajo conjunto.

En ese contexto, afirmó que no existe una ruptura dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y recordó que compartió con el exmandatario años de lucha política y social.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de la reaparición pública de López Obrador mediante una carta en la que expresó su apoyo “sin condiciones” a la presidenta y cuestionó recientes posturas provenientes de Estados Unidos hacia México.

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Descarta impacto en la relación entre México y Estados Unidos

La presidenta también rechazó que el contenido de la carta pueda generar un deterioro en la relación diplomática con Washington.

Según explicó, se trata de una reflexión personal del exmandatario emitida en un contexto político específico, por lo que consideró que no debe interpretarse como una postura oficial del Gobierno mexicano.

La relación bilateral atraviesa una etapa marcada por debates sobre migración, seguridad y combate al narcotráfico, temas que han generado intercambios de posicionamientos entre ambos países en las últimas semanas.

¿Qué planteó López Obrador en su carta?

En el documento titulado “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, López Obrador manifestó preocupación por lo que calificó como un cambio en la actitud del presidente estadounidense Donald Trump respecto a México.

El exmandatario sostuvo que algunos funcionarios estadounidenses estarían impulsando acciones para debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana. Asimismo, acusó que ciertas presiones hacia México se justifican bajo argumentos relacionados con la migración y el combate al narcotráfico.

López Obrador recordó que durante su administración mantuvo una relación de diálogo con Trump para abordar asuntos comerciales, migratorios, sanitarios y de seguridad, por lo que expresó su deseo de que prevalezca nuevamente una relación basada en el entendimiento y la cooperación.

#MañaneraDelPueblo. La carta del ex presidente @lopezobrador_ “tiene que ver con la campaña que existe desde hace un mes” provenientes de los sectores de la ultraderecha de EU, afirma @Claudiashein pic.twitter.com/Li1lPLqPFv — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 4, 2026

Reaparición del expresidente genera atención política

La carta representa una de las pocas intervenciones públicas de López Obrador desde que concluyó su mandato en octubre de 2024. El mensaje ha generado reacciones en distintos sectores políticos debido a sus referencias a la relación México-Estados Unidos y al respaldo explícito que brindó a la actual presidenta.

El pronunciamiento ocurre en medio de un escenario político marcado por el debate sobre la soberanía nacional, la cooperación bilateral y el futuro de la relación entre ambos países.

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