Alerta Amarilla en CDMX por lluvias fuertes y posible granizo este 5 de junio

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este viernes 5 de junio de 2026, así como la madrugada del sábado 6 de junio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la medida aplica para 11 alcaldías de la capital, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros. El periodo de mayor atención será de las 16:00 horas del viernes a las 03:00 horas del sábado.

La alerta se emite como medida preventiva ante posibles encharcamientos, caída de ramas, afectaciones viales y riesgos asociados a tormentas con granizo.

¿En qué alcaldías de CDMX se activó la Alerta Amarilla?

Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas demarcaciones se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche, por lo que las autoridades pidieron a la población tomar precauciones al salir de casa, especialmente en zonas donde suelen registrarse encharcamientos o acumulación de agua.

La dependencia también recomendó mantenerse pendiente de los avisos oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante la jornada.

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¿Qué recomienda Protección Civil por las lluvias en CDMX?

Ante la Alerta Amarilla, las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeable, así como aprovechar el agua de lluvia para regar plantas cuando sea posible.

También pidieron barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que puedan obstruir el paso del agua. Además, llamaron a no verter grasas en el drenaje, ya que esto puede contribuir a taponamientos y encharcamientos.

Para quienes circulen en automóvil, Protección Civil pidió conducir con precaución, debido a que podrían encontrarse restos de árboles, ramas u objetos arrastrados por la lluvia. También recomendó evitar calles inundadas o con encharcamientos profundos.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 05/06/2026 y madrugada del sábado 06/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/F99EUQVb4l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 5, 2026

La dependencia solicitó alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que presenten riesgo de caer. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel al 55 5658 1111 o al 55 5683 2222.

Protección Civil también pidió seguir la información actualizada en sus cuentas oficiales de X y Facebook, así como en su sitio web.

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