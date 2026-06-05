IMSS-Bienestar anuncia más consultas, nuevos hospitales e internet en centros de salud de Veracruz

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó un informe sobre las acciones que el instituto realiza en Veracruz, durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos.

El funcionario destacó que Veracruz es una de las entidades con mayor presencia de IMSS-Bienestar, debido a una red de atención que incluye más de 734 centros de salud, 61 hospitales y 23 unidades especializadas.

Esta infraestructura, señaló, permite atender diariamente a miles de personas en distintas regiones del estado, con servicios gratuitos.

Svarch explicó que, desde la incorporación de Veracruz al modelo IMSS-Bienestar, las consultas médicas aumentaron casi 15 por ciento. Para 2026, la meta será superar los cinco millones de consultas, una cifra que, de acuerdo con el instituto, marcaría un registro histórico para los servicios públicos de salud en la entidad.

¿Qué acciones realiza IMSS-Bienestar en hospitales de Veracruz?

Alejandro Svarch informó que una de las intervenciones más relevantes se realiza en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, donde se construyó un diagnóstico con pacientes y familiares para definir una ruta de mejora.

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Como resultado, se destinan más de 245 millones de pesos para renovar áreas de hospitalización y rehabilitación, ampliar urgencias, crear un nuevo servicio de cuidados paliativos, mejorar la entrega de medicamentos y fortalecer la dirección del hospital.

El director de IMSS-Bienestar también anunció que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, arrancarán cuatro obras hospitalarias. Se sustituirán los hospitales generales de Pánuco y Tuxpan, así como los hospitales comunitarios de Tlapacoyan y Misantla.

De acuerdo con el plan presentado, la mayoría de estas obras serían entregadas en 2028, mientras que el hospital de Misantla está proyectado hacia 2029.

Centros de salud tendrán internet, expediente electrónico y laboratorio

Svarch adelantó que en los próximos tres meses iniciará un proceso de transformación del primer nivel de atención en Veracruz. Los 734 centros de salud del estado contarán con internet, expediente clínico electrónico y laboratorio integrado dentro de cada unidad.

El objetivo es que los pacientes no tengan que trasladarse a otros puntos para realizar estudios básicos y que el personal médico pueda tomar decisiones con mejor información. El proceso comenzará en regiones alejadas, como Chacaltianguis.

El funcionario también destacó que Veracruz fue el estado donde nacieron las “Rutas de la Salud”, modelo de distribución periódica y directa de medicamentos que ya opera en 24 entidades. Actualmente, señaló, Veracruz cuenta con 22 millones de piezas de medicamentos distribuidas y un abasto oncológico de 98 por ciento.

Finalmente, Svarch anunció la construcción del nuevo hospital de Atizac, en la montaña de Guerrero, una demanda de más de 25 años. El proyecto contempla 31 camas, nueve consultorios, urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio, imagenología y especialidades médicas, además de medicina tradicional.

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