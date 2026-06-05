Veracruz recibirá más de 21 mil mdp para carreteras, puentes y obras de agua

El gobierno de México presentó en Coatzacoalcos, Veracruz, un balance de las obras de infraestructura carretera e hidráulica que se realizan en la entidad, durante la conferencia de prensa encabezada este viernes 5 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Banobras y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detallaron proyectos en carreteras federales, autopistas, puentes, distribuidores viales, caminos rurales, caminos artesanales, acueductos y obras de protección contra lluvias.

De acuerdo con los informes, Veracruz tendrá inversiones relevantes entre 2026 y 2030, con acciones enfocadas en mejorar la conectividad, fortalecer el acceso al agua potable, rehabilitar infraestructura estratégica y reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos.

¿Qué obras carreteras realiza la SICT en Veracruz?

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, informó que se llevan a cabo 50 acciones de reconstrucción en 402 kilómetros de la red federal libre de peaje, derivadas de afectaciones por lluvias. Además, en la red estatal se realizan 35 acciones en 285 kilómetros, con trabajos de estabilización de taludes, drenaje y conservación carretera.

El funcionario también destacó la intervención de 18 puentes, entre nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones. Entre las obras prioritarias mencionó el acceso al Puerto de Veracruz, que será concluido en julio, cinco meses antes de lo programado.

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Otro proyecto clave será el nuevo puente Coatzacoalcos 3, una obra atirantada de seis kilómetros con entronques, 40 metros de altura en su tramo principal y claros de hasta 200 metros. Su proceso de licitación iniciará este año y la construcción podría extenderse por tres años.

Banobras ampliará la conexión hacia Tuxpan

Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, informó que en julio comenzarán los trabajos del tramo Tihuatlán-Tuxpan, como parte del corredor que conecta a la Ciudad de México con el Puerto de Tuxpan.

La obra contempla ampliar de dos a cuatro carriles 18.9 kilómetros de autopista, con seis puentes, dos casetas y 35 estructuras. El objetivo es reducir la saturación, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión comercial entre el centro del país, Veracruz y el sureste.

Banobras también trabaja en una rehabilitación mayor de la autopista Córdoba-Veracruz, con una inversión de 601 millones de pesos para mejorar la capacidad, seguridad y vida útil del pavimento.

¿Cuáles son las obras de agua para Veracruz?

Efraín Morales López, director de Conagua, informó que el Acueducto Coatzacoalcos registra 32 por ciento de avance y permitirá duplicar el agua disponible para la ciudad y 25 comunidades. Esta obra contempla una inversión de 3 mil 400 millones de pesos.

Conagua también realiza 40 obras por afectaciones de lluvias, entre ellas muros de contención, rectificación de cauces, desazolve y cinco plantas de tratamiento. En conjunto con el gobierno estatal, estos trabajos representan una inversión cercana a 5 mil millones de pesos.

Además, se rehabilita el Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera, infraestructura estratégica para el sur industrial de Veracruz, y se concluyeron obras de protección en Paso Largo, con 10 kilómetros de bordo e inversión de 707 millones de pesos.

En total, las obras hídricas contempladas dentro del Plan Hídrico superan los 12 mil 200 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad del agua, reforzar la infraestructura ante contingencias y elevar la seguridad de las familias veracruzanas.

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