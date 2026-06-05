Presidenta Claudia Sheinbaum descarta desalojo del plantón de la CNTE: “No vamos a caer en provocación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no desalojará el plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, al considerar que esa acción respondería a una provocación.

Durante la conferencia matutina de este viernes 5 de junio, realizada desde Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria sostuvo que el gobierno federal mantiene abiertas las vías de diálogo con el magisterio disidente, pese al rechazo de dirigentes de la CNTE a la nueva propuesta presentada en materia de pensiones.

Sheinbaum señaló que las autoridades no recurrirán a la represión para atender el conflicto y afirmó que hay sectores interesados en generar confrontación en los días previos al partido inaugural del Mundial de Fútbol, programado en la Ciudad de México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el plantón de la CNTE?

La presidenta fue enfática al descartar un operativo para retirar a los maestros del plantón. Argumentó que esa es precisamente la respuesta que algunos grupos buscan provocar.

De acuerdo con Sheinbaum, las manifestaciones han incluido episodios de tensión que, desde su perspectiva, pretenden forzar la participación de la policía capitalina. Sin embargo, respaldó la postura del gobierno de Clara Brugada, que ha optado por medidas de contención para evitar enfrentamientos.

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La mandataria insistió en que la puerta del diálogo sigue abierta y que su administración no se apartará de esa ruta. También señaló que las protestas deben atenderse sin caer en acciones que puedan escalar el conflicto.

¿Cuál es la propuesta del gobierno para las pensiones?

El gobierno federal presentó una nueva propuesta para fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), aunque dirigentes de la CNTE la consideraron insuficiente frente a sus demandas de pensiones, salarios y condiciones laborales.

Sheinbaum reconoció que una de las principales exigencias del magisterio es regresar al esquema previo a la reforma de 2007, pero advirtió que esa medida requeriría recursos presupuestarios muy altos.

#MañaneraDelPueblo | La Presidenta @Claudiashein reiteró que el Gobierno de México mantiene abiertas las mesas de diálogo con el magisterio para atender sus demandas por la vía institucional y señaló que su administración escucha a las y los docentes, pero llamó a privilegiar el… pic.twitter.com/7Stgq80Ncb — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 5, 2026

Ante ese escenario, defendió la alternativa de fortalecer Pensionissste mediante una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, como parte de una ruta que, según el gobierno, busca mejorar las condiciones de retiro sin comprometer la estabilidad financiera.

La presidenta también defendió los aumentos salariales otorgados durante su administración y el gobierno anterior. Aseguró que, frente a los incrementos de 3 o 4 por ciento aplicados en sexenios anteriores, en los últimos años se dieron aumentos de 10 y 9 por ciento para el magisterio.

Con ello, Sheinbaum buscó marcar distancia entre su gobierno y los periodos anteriores, al sostener que la atención al conflicto seguirá por la vía institucional y sin uso de la fuerza.

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