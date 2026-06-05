CNTE organiza ‘Mundial’ en Reforma y anuncia que extenderá protestas en la CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que extenderá sus protestas en la Ciudad de México durante la siguiente semana, luego de calificar como insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno de México para frenar el paro nacional.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la capital, afirmó que la respuesta oficial no atiende las demandas centrales del magisterio, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE y la eliminación de la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

El posicionamiento se dio durante un mitin frente a la Glorieta del Ahuehuete, donde profesores mantienen un bloqueo desde la mañana de este viernes y organizaron 'retas' de fotbol.

Hernández advirtió que las movilizaciones continuarán durante la llamada semana mundialista, cuando la Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué la CNTE rechazó la propuesta del gobierno?

El Gobierno de México ofreció fortalecer PensiónISSSTE, crear una aseguradora pública y desaparecer la Usicamm. Sin embargo, la CNTE consideró que la propuesta no resuelve el problema de fondo.

Noticia Destacada Gobierno de Sheinbaum propone a la CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública para mejorar las pensiones

De acuerdo con Pedro Hernández, la demanda principal es abrogar la Ley del ISSSTE, no realizar ajustes parciales. El dirigente sostuvo que la creación de una aseguradora pública mantendría la lógica de las Afores y no garantizaría mejores condiciones de jubilación para todos los trabajadores.

También señaló que solo una parte mínima de las cuentas individuales se encuentra en PensiónISSSTE, mientras la mayoría continúa en Afores privadas. Por ello, afirmó que los beneficios planteados no alcanzarían a la totalidad del magisterio.

CNTE advierte más movilizaciones en CDMX y posible presencia en el AICM

La Coordinadora informó que entre domingo y lunes llegarán más maestros de distintas entidades del país para reforzar el plantón y las protestas en la capital. Además, Pedro Hernández adelantó que podrían sumarse organizaciones sociales y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El dirigente también lanzó una advertencia sobre una posible visita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque no precisó qué tipo de acción realizarán en esas instalaciones.

"Si no hay solución, no rodará el balón"



Los maestros amenazan la inauguración de la @FIFAWorldCuppic.twitter.com/jja23ElLUj — History Liga MX (@History_LigaMX) June 5, 2026

Respecto a la desaparición de la Usicamm, Hernández afirmó que la medida solo quitaría “burocracia”, pero no atendería la reforma educativa de fondo.

También rechazó que el aumento salarial anunciado por Claudia Sheinbaum sea de 9%, al señalar que, desde la perspectiva de la CNTE, se divide entre salario base y prestaciones.

Con este escenario, el conflicto magisterial seguirá abierto en la capital, mientras el gobierno federal insiste en que la vía de atención será el diálogo y la CNTE prepara nuevas acciones de presión.

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