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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 8 al 13 de junio? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 8 al 13 de junio de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de jun de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 8 al 13 de junio de 2026:

Lunes 8 de junio:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 9 de junio:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 10 de junio:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 11 de junio:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 12 de junio:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 13 de junio:

En el 2do. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en pares (2, 4, 6, 8 y 0), así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.

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