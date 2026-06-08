Manolo Jiménez destaca triunfo de PRI-UDC en Coahuila y llama a la unidad tras elecciones

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como pacífica y ordenada la jornada electoral celebrada este domingo en la entidad, tras los comicios locales en los que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo el triunfo en los 16 distritos.

El mandatario estatal destacó que el proceso se desarrolló en condiciones de tranquilidad y que, en la mayoría de las casillas, la votación transcurrió sin contratiempos. De acuerdo con Jiménez Salinas, los incidentes menores reportados fueron atendidos de inmediato para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El gobernador también subrayó la participación ciudadana, que alcanzó 51 por ciento, una cifra superior al promedio histórico de elecciones intermedias en Coahuila, estimado en alrededor de 43 por ciento.

¿Qué dijo Manolo Jiménez sobre la jornada electoral en Coahuila?

Manolo Jiménez afirmó que la elección se llevó a cabo en paz y con una respuesta amplia de la población. Según los datos presentados por el mandatario, la jornada dejó una captación cercana al millón de votos en todo el estado.

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El gobernador señaló que los candidatos del PRI y la UDC sumaron aproximadamente 700 mil sufragios, equivalentes a 58 por ciento de la votación total. En contraste, el segundo lugar obtuvo cerca de 330 mil votos, lo que representó 27 por ciento de la participación.

Jiménez Salinas sostuvo que los resultados reflejan el respaldo de la ciudadanía a la unidad, al trabajo y a los gobiernos emanados del PRI y la UDC.

Gobernador llama a cerrar filas por Coahuila

El mandatario estatal interpretó los resultados como un refrendo a su administración y agradeció a la población por participar en la elección.

También aseguró que la mayoría de los coahuilenses decidió mantener un modelo enfocado en la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida.

SE VENCIÓ AL ODIO: GOBERNADOR @manolojim gobernador de #Coahuila dio un mensaje esta mañana tras la elección en donde su partido, el PRI, arrasó. pic.twitter.com/kgBRJDKkUV — JOSE ALAM (@JOSEALAM) June 8, 2026

Tras la contienda electoral, Jiménez Salinas convocó a todos los partidos políticos a dejar atrás la competencia y trabajar por el bienestar del estado.

El gobernador afirmó que Coahuila debe avanzar unido, sin divisiones ideológicas, y reiteró que su gobierno mantendrá una ruta de trabajo orientada a resultados, estabilidad y coordinación institucional.

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