INE llama a votar en Coahuila este 7 de junio; habrá más de 4 mil casillas y prueba con urnas electrónicas

El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a las y los ciudadanos de Coahuila a participar en la Jornada Electoral de este domingo 7 de junio, en la que se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado.

Como parte del proceso, también se habilitarán 15 casillas especiales con 60 urnas electrónicas, bajo una modalidad de prueba piloto vinculante.

Este ejercicio forma parte de la incorporación gradual de herramientas tecnológicas dentro de los procesos electorales, con el objetivo de evaluar su funcionamiento en condiciones reales de votación.

De acuerdo con el INE, las etapas preparatorias ya fueron concluidas, las casillas se encuentran integradas, el funcionariado fue capacitado y los sistemas electorales fueron probados, por lo que existen condiciones operativas, logísticas y tecnológicas para el desarrollo de la jornada.

¿Dónde habrá urnas electrónicas en Coahuila?

El INE informó que las urnas electrónicas se utilizarán en ocho distritos electorales ubicados en Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe.

Estas demarcaciones incluyen municipios como Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum promulga tres reformas electorales: cambian elección judicial, blindan candidaturas y sancionan injerencia extranjera

La implementación de las urnas electrónicas será vinculante, lo que significa que los votos emitidos mediante este mecanismo tendrán validez dentro de la elección. La prueba permitirá observar el desempeño del sistema, así como la experiencia de la ciudadanía y del funcionariado electoral.

¿Cómo ubicar tu casilla y a qué hora votar?

La ciudadanía puede consultar la ubicación de su casilla en la plataforma institucional “Ubica tu Casilla”, disponible en ubicatucasilla.ine.mx. Para realizar la búsqueda, es necesario ingresar la sección electoral que aparece en la Credencial para Votar.

#BoletínINE 📄| Invita #INE a las y los coahuilenses a participar en la Jornada Electoral de mañana, domingo 7 de junio. 🗳️



🔗 Más información en el siguiente enlace 👇 https://t.co/5cMHUjYng3 pic.twitter.com/InCA5WHEEF — @INEMexico (@INEMexico) June 6, 2026

El horario de votación será de 8:00 a 18:00 horas. El INE recordó que las personas que se encuentren formadas antes del cierre de casillas podrán ejercer su derecho al voto.

También reiteró que es indispensable presentar una Credencial para Votar vigente. Finalmente, el instituto pidió acudir a las urnas en un ambiente de respeto, legalidad y civilidad, al señalar que la participación ciudadana fortalece la democracia y da legitimidad a los resultados electorales.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO