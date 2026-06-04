Elecciones 2027 en Campeche: estos son todos los cargos que estarán en juego

Los campechanos se preparan para una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años. El domingo 6 de junio de 2027, 698,400 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del estado participarán en una elección concurrente para renovar los principales cargos de gobierno en la entidad.

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Cargos que se elegirán en Campeche:

Gubernatura del Estado

Se renovará el Poder Ejecutivo estatal. El gobernador o gobernadora electo(a) tomará posesión para el periodo 2027-2033. Actualmente, el cargo lo ocupa Layda Sansores (Morena), quien concluirá su mandato.

Congreso del Estado de Campeche

21 diputaciones por el principio de Mayoría Relativa (elegidas en distritos electorales uninominales).

por el principio de (elegidas en distritos electorales uninominales). 14 diputaciones por el principio de Representación Proporcional (a través de listas plurinominales).

El Congreso local se integra con un total de 35 legisladores, quienes durarán en el cargo tres años (2027-2030) y podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos bajo ciertas condiciones.

13 Ayuntamientos

Se elegirán en los 13 municipios de la entidad:

Presidentes Municipales

Síndicos

Regidores (por mayoría relativa y representación proporcional)

Los ayuntamientos de Campeche y Carmen tienen una integración ampliada por su población.

22 Juntas Municipales

Además de los ayuntamientos principales, se renovarán las presidencias e integrantes de las 22 juntas municipales existentes en el estado.

Contexto de la elección

Campeche forma parte de las 17 entidades que renovarán su gubernatura en 2027, junto con la renovación de la Cámara de Diputados federal (500 posiciones). Esta será una elección concurrente con fuerte componente local.

El proceso será organizado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) en coordinación con el INE, debido a la concurrencia de elecciones federales y estatales.

¿Por qué es importante esta elección?

La renovación simultánea de la Gubernatura, el Congreso local y los 13 ayuntamientos definirá el rumbo político, económico y de desarrollo del estado para los próximos años. Temas como seguridad, turismo, industria petrolera (especialmente en Ciudad del Carmen), medio ambiente y atención a la zona maya serán centrales en las campañas.

Los partidos políticos ya comienzan a perfilar aspirantes y alianzas de cara al proceso. Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y sus posibles coaliciones son los principales actores que se perfilan en las encuestas preliminares.

Las autoridades electorales han hecho un llamado a la ciudadanía a participar activamente, informarse sobre las propuestas y ejercer un voto razonado para fortalecer la democracia en Campeche.

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