Economía mexicana, tema clave en reunión entre Sheinbaum y J.P. Morgan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, considerado el banco con mayor valor de mercado a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro abordaron las perspectivas favorables para México, la solidez de la economía nacional y la relevancia de fortalecer la agenda comercial de Norteamérica.

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Sheinbaum destacó que el diálogo con el líder financiero se desarrolló en un contexto de confianza hacia el país y de oportunidades para impulsar relaciones económicas y comerciales con la región.

Jamie Dimon encabeza J.P. Morgan Chase, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, con presencia en mercados internacionales y participación relevante en el sector bancario y de inversión.

En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial.



Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica. pic.twitter.com/vWosOFt6Iv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 9, 2026

La reunión ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de México por consolidar la integración económica con Estados Unidos y Canadá, además de mantener un entorno favorable para inversiones y crecimiento.

La presidenta no detalló acuerdos específicos, pero subrayó la importancia de la relación comercial de Norteamérica y las expectativas positivas sobre el desempeño económico de México.