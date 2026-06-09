Síguenos

Última hora

México

¿Por qué los dueños de palcos del Estadio Azteca no podrán usarlos al cien en el Mundial 2026?

México

Economía mexicana, tema clave en reunión entre Sheinbaum y J.P. Morgan

Claudia Sheinbaum informó que conversó con Jamie Dimon sobre las expectativas favorables para México y el fortalecimiento de las relaciones comerciales en Norteamérica.

Por Redacción Por Esto!

9 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Gobierno de México impulsa agenda comercial con Norteamérica
Gobierno de México impulsa agenda comercial con Norteamérica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, considerado el banco con mayor valor de mercado a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro abordaron las perspectivas favorables para México, la solidez de la economía nacional y la relevancia de fortalecer la agenda comercial de Norteamérica.

Campeche registra más de 3 mil casos de cáncer en tres años

Noticia Destacada

Colegio de Médicos alerta: cáncer afecta cada vez a más jóvenes en Campeche

Sheinbaum destacó que el diálogo con el líder financiero se desarrolló en un contexto de confianza hacia el país y de oportunidades para impulsar relaciones económicas y comerciales con la región.

Jamie Dimon encabeza J.P. Morgan Chase, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, con presencia en mercados internacionales y participación relevante en el sector bancario y de inversión.

La reunión ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de México por consolidar la integración económica con Estados Unidos y Canadá, además de mantener un entorno favorable para inversiones y crecimiento.

La presidenta no detalló acuerdos específicos, pero subrayó la importancia de la relación comercial de Norteamérica y las expectativas positivas sobre el desempeño económico de México.

Te puede interesar