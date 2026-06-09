Paro de la CNTE deja sin clases a 1.4 millones de alumnos en seis estados, informa SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el paro de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene sin clases a 1 millón 410 mil 459 estudiantes en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular de la SEP detalló que la suspensión de actividades escolares involucra a 88 mil 546 docentes y afecta a 17 mil 471 escuelas en las seis entidades.

Delgado Carrillo llamó al magisterio movilizado a regresar a las aulas, al señalar que el ciclo escolar se encuentra en su etapa final y es necesario cerrar las actividades de manera ordenada.

¿Qué estados tienen más alumnos sin clases por el paro de la CNTE?

Oaxaca concentra la mayor afectación por el paro magisterial. De acuerdo con la SEP, en esa entidad hay 734 mil 54 alumnos sin clases, 49 mil 519 docentes en paro y 10 mil 653 escuelas cerradas.

En Chiapas, la suspensión de actividades afecta a 273 mil 709 estudiantes, 10 mil 785 maestros y dos mil 460 planteles.

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Zacatecas reporta 220 mil 855 alumnos sin clases, 15 mil 280 docentes en paro y dos mil 95 escuelas sin actividades.

Guerrero suma 134 mil 382 estudiantes afectados, 10 mil 467 docentes en paro y mil 559 planteles cerrados.

En Michoacán, la SEP contabiliza 42 mil 671 alumnos sin clases, dos mil 258 maestros en paro y 694 escuelas. En la Ciudad de México, la afectación es menor, con cuatro mil 788 estudiantes, 237 docentes y 10 planteles cerrados.

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Mario Delgado afirmó que no es necesario mantener este tipo de protestas, aunque reiteró que el gobierno federal respeta la manifestación pacífica.

El funcionario señaló que la Secretaría de Educación Pública ha mantenido atención permanente a las demandas del magisterio y que, a lo largo del año, se han trabajado apoyos y acuerdos según las necesidades de cada estado.

#MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, informó que en total 17,4781 escuelas se encuentran en paro en diferentes estados del país:



➡️Chiapas: 2,460 escuelas en paro, 13.07% del total en la entidad

➡️Guerrero: 1,559 escuelas en paro, 14.70% del total en la… pic.twitter.com/y4JTnCVskr — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 9, 2026

Delgado Carrillo sostuvo que el gobierno ha presentado propuestas sobre temas laborales, salariales y educativos, por lo que pidió a las y los maestros valorar los avances y permitir que niñas, niños y jóvenes concluyan el ciclo escolar en las aulas.

Las movilizaciones de la CNTE continúan en la Ciudad de México y otras entidades, mientras el gobierno federal insiste en mantener abiertas las mesas de diálogo.

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