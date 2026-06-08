CNTE prepara marchas en CDMX y protesta durante inauguración del Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prepara una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, luego de sostener diversas mesas de negociación con autoridades federales.

De acuerdo con la convocatoria, los contingentes iniciarán sus protestas a partir de las 10:00 horas del lunes en distintos puntos de la capital, con el objetivo de mantener presión sobre el gobierno federal en torno a sus demandas laborales, salariales y educativas.

Las manifestaciones se realizarán en medio del arranque del Mundial 2026, por lo que también se prevén nuevas acciones durante la inauguración del torneo en las inmediaciones del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

¿Dónde habrá marchas de la CNTE en CDMX?

La CNTE convocó a sus integrantes a movilizarse desde distintos puntos de la Ciudad de México. Entre los lugares señalados como puntos de partida se encuentran las instalaciones de TV Azteca, en Periférico Sur; el Caballito, en Paseo de la Reforma; Televisa San Ángel, en Boulevard Adolfo López Mateos; Grupo Imagen, en avenida Universidad, colonia Copilco; Televisa Chapultepec, en avenida Chapultepec, y XEW Radio.

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Estas movilizaciones podrían afectar la circulación en vialidades principales de la capital, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones, consultar alternativas viales y atender los avisos de las autoridades de tránsito.

¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

Entre las principales demandas de la CNTE se encuentra la derogación de la Reforma del ISSSTE de 2007, una de las exigencias que el magisterio ha mantenido en sus protestas recientes.

La Coordinadora también pide un incremento salarial de 100 por ciento, con el objetivo de elevar el sueldo base promedio de un maestro a 25 mil pesos mensuales.

Además, solicita mesas de negociación resolutivas directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Gobernación llama a manifestarse de forma pacífica

La CNTE también convocó a una movilización durante la inauguración del Mundial 2026, en las inmediaciones del Estadio Banorte, donde se espera la presencia de otros colectivos que buscan aprovechar la atención internacional sobre el torneo para visibilizar sus demandas.

#PrecauciónVial | Permanece bloqueo en Av. Chapultepec y Av. Niños Héroes, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/WlKeqIDk2y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 8, 2026

Ante este escenario, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado para que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin afectar a la ciudadanía que transite por las zonas de protesta.

El gobierno federal ha reiterado que mantiene abiertas las mesas de diálogo con el magisterio, aunque las movilizaciones continuarán mientras la CNTE considera insuficientes las respuestas a sus demandas.

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