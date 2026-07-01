CFE anuncia apagones programados este 1 de julio: consulta si tu zona tendrá corte de luz y en qué horario

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el calendario de cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 1 de julio de 2026, como parte de los trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en distintas regiones del país.

La empresa productiva del Estado explicó que estas interrupciones del servicio también pueden obedecer a reparaciones derivadas de afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas.

Ante ello, la CFE recomendó a la población consultar las zonas donde se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico para tomar previsiones en hogares, centros de trabajo y comercios, ya que algunos cortes podrían extenderse durante varias horas.

Estas son las zonas donde habrá apagón este miércoles

De acuerdo con el aviso oficial de la CFE, el corte de energía programado para este 1 de julio se realizará en el estado de Hidalgo.

La suspensión del servicio afectará todo el municipio de Tizayuca, donde las cuadrillas realizarán labores de mantenimiento en la red eléctrica.

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El suministro será interrumpido de las 09:00 a las 13:15 horas, periodo durante el cual la CFE llevará a cabo los trabajos programados para fortalecer la confiabilidad del servicio.

Las autoridades recomendaron a los habitantes desconectar aparatos eléctricos sensibles, prever actividades que dependan del suministro de energía y mantener medidas de seguridad mientras se restablece el servicio.

¿Por qué la CFE realiza cortes programados?

La Comisión Federal de Electricidad explicó que este tipo de interrupciones forman parte de las acciones preventivas para mejorar el funcionamiento de la infraestructura eléctrica y reducir el riesgo de fallas mayores.

Los trabajos incluyen mantenimiento de líneas de distribución, sustitución de equipos, modernización de instalaciones y reparaciones derivadas de fenómenos climatológicos.

La empresa señaló que estas labores permiten fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico y disminuir la posibilidad de interrupciones inesperadas en el futuro.

¿Qué hacer si ocurre un apagón no programado?

La CFE recordó que, si el suministro eléctrico se interrumpe fuera de los horarios anunciados o en zonas donde no existían trabajos programados, los usuarios deben reportar la falla de inmediato.

Los reportes pueden realizarse llamando al 071, disponible las 24 horas, o mediante la aplicación móvil CFE Contigo, desde donde también es posible dar seguimiento al estatus del servicio.

La empresa indicó que, en condiciones normales, la reconexión en zonas urbanas suele realizarse durante el mismo día, mientras que en comunidades rurales el tiempo de restablecimiento no deberá exceder los tres días hábiles, dependiendo de la magnitud de la avería.

Recomiendan tomar precauciones

Ante los cortes programados, la CFE recomienda desconectar equipos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio, mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, así como prever actividades que requieran electricidad durante el horario del mantenimiento.

La empresa reiteró que estos trabajos buscan garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios, por lo que pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales sobre futuras suspensiones programadas del suministro eléctrico.

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