Habitantes de Kankí exigen a CFE restablecer energía tras apagón

Habitantes de la comunidad de Kankí permanecen desde hace más de 10 horas sin el servicio de energía eléctrica, luego de que un árbol cayera sobre cables de alta tensión debido a los fuertes vientos registrados la noche del domingo, provocando un apagón que afecta a toda la localidad, quienes estuvieron en penumbras toda la noche y a merced de los mosquitos.

De acuerdo con los pobladores, el incidente fue reportado oportunamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, hasta el momento no se había presentado personal de la empresa para restablecer el suministro eléctrico, lo que ha generado inconformidad entre las familias afectadas. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para retirar el árbol que obstruía la carretera estatal y representaba un riesgo para la circulación. No obstante, una vez despejada la vía, el servicio de energía eléctrica continuó suspendido debido a los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica.

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El comisario ejidal hizo un llamado urgente a la CFE para que envíe cuadrillas de atención y reactive el servicio lo antes posible, ya que decenas de familias, entre ellas niños y adultos mayores, permanecieron en la oscuridad y enfrentan las altas temperaturas propias de la región. Los habitantes también expresaron su preocupación por la proliferación de mosquitos, ya que la falta de energía impide el uso de ventiladores y otros equipos, incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por vector, como el dengue, por lo que solicitaron una pronta intervención de las autoridades correspondientes.

Asimismo, se informó que en la comunidad de Sodzil también se registró la caída de árboles a causa de los intensos vientos, aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Los pobladores esperan que las afectaciones sean atendidas a la brevedad para evitar que las familias pasen una noche más sin el servicio de energía eléctrica y con la proliferación de mosquitos.