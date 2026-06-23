¿Habrá apagón hoy 24 de junio en Cancún, Quintana Roo? Esto dice la CFE y la gobernadora lo ratifica

Por medio de una publicación en su perfil oficial de X, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó que este miércoles 24 de junio no habrá ningún tipo de interrupción en el servicio de energía eléctrica en Cancún.

"Informamos que la @CFEmx no realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en #Cancún, Quintana Roo, el próximo 24 de junio de 2026. La información que circula sobre supuestos cortes programados es falsa", escribió la mandataria estatal en sus redes sociales.

🚨⚡️ ¡Atención, #Cancún!



❌ Es falso que exista un corte programado de energía eléctrica para mañana.



⚠️ La información que circula en redes sociales sobre supuestas afectaciones en diversas supermanzanas y colonias no es verídica, de acuerdo con información confirmada por la… pic.twitter.com/Amrm6XgIFc — Mara Lezama (@MaraLezama) June 24, 2026

Los rumores e información sobre cortes en el servicio de luz alertó a la población de Cancún y de toda la entidad, pues en semanas pasadas se han reportado varios apagones en distintos puntos.

Por esta razón, la Gobernadora Lezama confirmó que no habrá ningún tipo de interrupción en el servicio y que la información que ha circulado en redes sociales, así como en otros medios, es totalmente falsa.

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Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (SENER) emitieron un comunicado conjunto en el que también confirman que no habrá interrupciones temporales en Cancún este 24 de junio.

"Respecto a la información difundida en medio digitales sobre un supuesto corte programado de energía eléctrica para el día 24 de junio de 2026 en Cancún, Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que no se llevará a cabo alguna interrupción del suministro eléctrico para esa fecha".

"Tras la verificación con las áreas operativas correspondientes, se confirma que el servicio se mantiene y se mantendrá operando con normalidad. La CFE reitera que cualquier trabajo programado para dar mantenimiento a su infraestructura, que pudiera afectar temporalmente el suministro, será informado oportunamente a través de los canales oficiales", se explica en el documento.