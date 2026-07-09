Claudia Sheinbaum llama a entregar armas en México: “no esperen a que una tragedia se los recuerde”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las familias mexicanas a entregar las armas que tengan en casa y sumarse al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que hasta ahora ha permitido recolectar más de 11 mil armas de fuego en el país.

Durante un acto por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, realizado en el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria afirmó que la construcción de la paz comienza en los hogares y pidió fortalecer el diálogo familiar, el acompañamiento a niñas, niños y jóvenes, así como reducir riesgos dentro de las viviendas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el desarme?

Sheinbaum hizo un llamado a madres, padres, abuelas, abuelos y familiares a estar cerca de niñas, niños y adolescentes, conocer sus preocupaciones y evitar que las armas permanezcan en los hogares.

“Si en su hogar hay un arma, entréguenla, no esperen a que una tragedia les recuerde que nunca debió haber estado ahí”, expresó.

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La presidenta también insistió en la necesidad de frenar el tráfico de armas hacia México, al señalar que 75 por ciento del armamento decomisado por el Gabinete de Seguridad proviene de Estados Unidos.

¿Cuántas armas se han retirado de las calles?

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que al 6 de julio se han recolectado 11 mil 679 armas de fuego mediante el programa. De ese total, 6 mil 404 son armas cortas, 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de 700 mil cartuchos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, señaló que, sumadas las armas entregadas voluntariamente y las 28 mil decomisadas en operativos de seguridad, casi 40 mil armas han salido de las calles durante la actual administración.

Armas serán convertidas en obras artísticas

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, recordó que el Gobierno de México impulsa la convocatoria “Desarmar, intervenir, reconstruir”, para transformar armas en obras artísticas.

Las piezas ganadoras serán instaladas en Morelos, Michoacán y Estado de México como símbolos de paz.

IO