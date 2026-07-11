Revelan causa de muerte de Kenzo: la necropsia confirma que el tigre recibió un disparo en la cabeza

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informaron los resultados preliminares de la necropsia practicada a Kenzo, el tigre de Bengala que murió durante un operativo de captura realizado el pasado 2 de julio en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

De acuerdo con el reporte elaborado por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ejemplar falleció a consecuencia de una broncoaspiración de sangre derivada de un impacto de bala en la cabeza.

La bala ingresó cerca del ojo derecho

El estudio post mortem detalla que la lesión se localizó en la parte frontal del cráneo, cerca del párpado derecho. La herida penetró por la región superior del ojo y continuó su trayectoria a través del paladar blando, provocando daños fatales al animal.

Además del disparo que ocasionó su muerte, los especialistas encontraron otras lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego. El informe también menciona una herida longitudinal de aproximadamente 11 centímetros en la cola del felino.

Kenzo era un ejemplar macho de aproximadamente dos años de edad, con un peso de 116.2 kilogramos y una longitud de 236 centímetros desde la nariz hasta la punta de la cola.

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La UNAM realizará estudios complementarios

Las autoridades ambientales precisaron que el informe difundido es de carácter preliminar y que la UNAM aún realizará un estudio histopatológico, el cual permitirá obtener un diagnóstico definitivo y un análisis microscópico más detallado de las lesiones encontradas en el tigre.

Semarnat y Profepa señalaron que el objetivo de esta investigación es esclarecer plenamente las circunstancias que rodearon la muerte de Kenzo y reiteraron su compromiso con la protección de la vida silvestre en México.

El caso del tigre de Bengala ha generado un amplio interés público y ha reavivado el debate sobre los protocolos de manejo y protección de especies exóticas y silvestres en el país.

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