Tras prisión preventiva a exdirector de Pemex presidente Sheinbaum asegura que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”, luego de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, recibió prisión preventiva justificada por denuncias de violencia familiar y violencia vicaria.

Durante su conferencia matutina de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el caso debe ser resuelto por la Fiscalía de Morelos, entidad donde fue presentada la denuncia.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Víctor Rodríguez Padilla?

Sheinbaum recordó que en redes sociales circuló un video difundido por la víctima, en el que se observa una agresión atribuida al exfuncionario.

“Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor”, dijo la presidenta.

La mandataria sostuvo que su gobierno actuará siempre bajo el mismo principio: ningún vínculo personal ni cargo público puede estar por encima de la ley.

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Dictan prisión preventiva al exdirector de Pemex

La jueza Adriana Carrera Ortiz dictó prisión preventiva justificada contra Rodríguez Padilla, tras revisar los elementos integrados por el Ministerio Público en la carpeta de investigación.

La denuncia señala presunta violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad. La agresión habría ocurrido en una vivienda del fraccionamiento Country Club, en Emiliano Zapata, Morelos.

#MañaneraDelPueblo. “Ni la amistad ni los cargos deben estar por encima de la ley”, subraya la presidenta @Claudiashein al mencionar el caso del ex director de @Pemex, Víctor Rodriguez, acusado de violencia por su pareja. pic.twitter.com/d6mJWuN7Qt — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 9, 2026

Sheinbaum respalda a víctimas de violencia

La presidenta también fue cuestionada sobre la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán, que determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la apelación anunciada por el legislador, pero afirmó que corresponde a las autoridades resolver.

“Nosotros vamos a defender siempre a las víctimas”, sostuvo.

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