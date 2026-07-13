Pemex respalda plan para estabilizar precios de combustibles y amplía distribución de última milla

Petróleos Mexicanos (Pemex) respaldó la estrategia del Gobierno federal para estabilizar los precios de los combustibles mediante una red de distribución más eficiente y la incorporación de más estaciones de servicio a su esquema de transporte de última milla.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la empresa productiva del Estado destacó que estas acciones permiten optimizar el traslado de combustibles desde las Terminales de Almacenamiento y Despacho hasta las gasolineras.

El posicionamiento se difundió después del informe presentado por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

¿Cómo participa Pemex en la estrategia para estabilizar precios?

Pemex explicó que una de sus principales aportaciones consiste en mejorar la eficiencia de la red logística para reducir los costos asociados con el transporte de combustibles.

El modelo de última milla permite que la empresa lleve el producto desde sus terminales hasta las estaciones de servicio. Con ello, las gasolineras pueden disminuir parte del gasto que implica contratar por separado el traslado y contar con un suministro más directo.

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La petrolera señaló que continúa incorporando establecimientos a este esquema, como parte de las medidas acordadas entre el Gobierno federal y el sector gasolinero.

Profeco vigilará precios y márgenes de ganancia

Durante el reporte semanal de “Quién es quién en los precios”, la Profeco informó que la mayoría de las estaciones cumple con los acuerdos establecidos para contener los precios de los combustibles, aunque todavía existen establecimientos con márgenes de ganancia considerados elevados.

La dependencia mantendrá el monitoreo de las estaciones para identificar precios, comparar márgenes y proporcionar información a los consumidores.

Gobierno busca reducir costos para las gasolineras

La estrategia también contempla estímulos fiscales, menores comisiones por pagos electrónicos y una coordinación entre autoridades, Pemex y empresas gasolineras.

Desde #Pemex, respaldamos la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina con una red de distribución cada vez más eficiente.



Además, incorporamos más estaciones de servicio a nuestro esquema de transporte de última milla, lo que permite optimizar el costo del… pic.twitter.com/AppDv4H5kd — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 13, 2026

Con estas acciones, el Gobierno busca contener los costos logísticos que influyen en el precio final de los combustibles, fortalecer la competencia entre estaciones y evitar aumentos que afecten directamente a las familias y al transporte de mercancías.

Pemex aseguró que continuará con la ampliación de su red de distribución para respaldar la estabilidad de precios y mejorar el abasto en distintas regiones del país.

IO