Profeco revela dónde está el diésel más barato y la canasta básica más económica; estos son los precios de la semana

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este lunes que el precio promedio del diésel y de la gasolina regular continúa acercándose a las metas establecidas en los acuerdos voluntarios con el sector gasolinero, mientras que la canasta básica mantiene opciones por debajo del límite de $910 pesos en gran parte del país.

Al presentar la sección "Quién es quién en los precios" durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, destacó que continúa el monitoreo permanente de combustibles, remesas y productos de primera necesidad para brindar información útil a los consumidores.

Además, señaló que varios alimentos de consumo cotidiano registraron disminuciones importantes en sus precios durante el último mes.

¿Cuáles fueron los precios más bajos del diésel, la gasolina y la canasta básica?

En el caso del diésel, Escalante Ruiz informó que el precio promedio nacional al 26 de junio fue de $27.10 pesos por litro, mientras que el 79 por ciento de las estaciones de servicio ya comercializan este combustible por debajo de los $27 pesos, meta establecida en el acuerdo voluntario con empresarios gasolineros.

La estación con el precio más bajo fue Pemex Servicio Los Patos, en Chimalhuacán, Estado de México, donde el litro de diésel se vendió en $26.95 pesos.

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Respecto a la gasolina regular, el precio promedio nacional se ubicó en $23.69 pesos por litro. La estación con el costo más bajo fue Santa Filomena, en Guadalajara, Jalisco, donde el litro se ofreció en $23.59 pesos.

En cuanto a la canasta básica de 24 productos, cuyo compromiso es no superar los $910 pesos, Profeco identificó que la opción más económica se encontró en Mega Soriana La Diana, en Acapulco, Guerrero, con un precio de $749.40 pesos.

En contraste, la canasta más costosa del monitoreo semanal se localizó en Bodega Aurrera Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde alcanzó $923.40 pesos, por encima del monto acordado.

Profeco reporta baja en chile, jitomate, plátano y huevo

El titular de la Profeco también presentó un comparativo de precios de cuatro productos básicos respecto al último mes.

El chile fresco registró la mayor disminución, con una reducción de 43.8 por ciento, al pasar a un precio promedio nacional de $24.46 pesos por kilogramo.

#MañaneraDelPueblo. Disminuyó 41 por ciento el precio del jitomate y 43 por ciento el precio del chile tras la firma del PACIC, mientras que el huevo bajó 7.4 por ciento, destaca @ivan_escalante, titular de @Profeco pic.twitter.com/RaVyhOtqzG — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 29, 2026

El jitomate también mostró una baja significativa de 41.4 por ciento, al reducirse de $49.11 a $28.74 pesos por kilo.

Por su parte, el plátano disminuyó 8.8 por ciento, mientras que el paquete de 18 piezas de huevo redujo su precio promedio nacional en 7.4 por ciento.

Escalante Ruiz recordó que el monitoreo completo puede consultarse en el portal oficial de Profeco y reiteró el llamado a comparar precios antes de realizar compras, así como utilizar el mapa virtual de estaciones de servicio para localizar las gasolineras con los costos más competitivos.

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